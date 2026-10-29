دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى التحقيق مع قادة الأحزاب العربية، على خلفية شبهات تتعلق بتدخل دولة أجنبية في الانتخابات وتمويل انتخابي يُشتبه في ارتباطه بجهات إسلامية.

وقال سموتريتش إن «الاشتباه في التأثير على الانتخابات بأموال إسلامية أجنبية يشكّل اختبارًا لدولة إسرائيل»، مطالبًا بالتحقيق مع قادة الأحزاب العربية لدى الشاباك في اليوم نفسه.وأضاف: "لن تُباع دولة إسرائيل للإسلام الراديكالي بأموال الإرهاب".

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل تداول مزاعم بشأن تمويل أجنبي وشبهات رشوة انتخابية، من دون أن تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن أدلة تثبت هذه الاتهامات أو نتائج تحقيق رسمي بشأنها.

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سحب حق التصويت من المواطنين العرب في إسرائيل، قائلًا: "من لا يخلص للدولة لن يصوّت".

كما طالب باعتقال قادة الأحزاب العربية بشبهة تلقي أموال قطرية للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية، وقال رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إن الشاباك ينبغي أن يأمر باعتقال قادة الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم في القضية، إلى جانب بقية المشتبه بهم، بمن فيهم جهات في جماعة الإخوان المسلمين والجهات المرتبطة بها، إذا توافرت أسباب قانونية تبرر الاعتقال