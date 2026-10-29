شبهات التدخل الأجنبي في إسرائيل.. كيف يحقق الشاباك في التمويل الخارجي؟

على خلفية قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات التي كشف عنها الشاباك اليوم (الخميس)، يشرح المراسل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم يتاح: كيف يحقق الشاباك في التمويل الأجنبي؟

يستغرق التحقيق في التمويل الأجنبي أشهراً طويلة، وأحياناً أكثر من ذلك، وهو ليس من المهام الأساسية لجهاز الشاباك. أي إنه ليس ضمن الأدوات التي يستخدمها الجهاز بشكل فوري، كما يُطلب منه الآن.

التحقيق معقّد ويتطلب مشاركة الوحدة التي كانت تُعرف سابقًا باسم «تسلتسال» في الموساد، أو جهات أخرى في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، والتعاون مع الأنظمة المالية الأجنبية التي تمر عبرها الأموال. وقد يتطلب التحقيق في التمويل الأجنبي أحيانًا فحص وثائق كثيرة، لكن القاضي نوعم سولبرغ، رئيس لجنة الانتخابات، أوضح: «أريد إنجاز ذلك خلال أسبوع».

هنا نحصل أيضًا على إشارة ما إلى طبيعة القضية وحجمها في السياق القطري، إذ إن الموساد غير ضالع فيها حتى الآن. والمعنى المباشر لذلك هو أن الشاباك يعتزم، على ما يبدو، التحقيق خلال الأسبوع المقبل في الجانب الإسرائيلي فقط، وفي دور الأطراف المشاركة في المراحل الأخيرة من تلقي الأموال، ربما عبر منظمات اجتماعية وصولًا إلى نشاط الحزب، من دون تتبّع المسار بأكمله، ما يعني أننا سنحصل بعد أسبوع على تحقيق جزئي فقط.