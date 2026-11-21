طرح سفير أرض الصومال لدى إسرائيل، الدكتور محمد حاجي، رؤية لتحويل ميناء بربرة إلى مركز تجاري إقليمي يربط إسرائيل بدول شرق أفريقيا والخليج والهند، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على خطوط الملاحة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وقال حاجي، خلال مشاركته الخميس في مؤتمر صحيفة «جيروزاليم بوست» بمدينة سيدني الأسترالية، إن تطوير الميناء وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع إسرائيل وشركاء إقليميين، وفي مقدمتهم إثيوبيا والإمارات، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتجارة بين أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأشار السفير إلى أن ميناء بربرة يمتلك مقومات تؤهله للقيام بدور محوري في حركة التجارة الإقليمية، نظرا لموقعه بالقرب من الممرات البحرية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس.

وشهد الميناء خلال السنوات الأخيرة عمليات تطوير واسعة بدعم استثمارات شركة «دي بي ورلد» الإماراتية، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 500 ألف حاوية نمطية سنويا، فيما تستهدف الخطط المستقبلية زيادة قدرته إلى مليوني حاوية سنويا.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية من خلال ممر بربرة التجاري الذي يربط الميناء بإثيوبيا، الدولة الحبيسة التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، وتعتمد بصورة شبه كاملة على موانئ جيبوتي في تجارتها البحرية، ما يجعل تنويع منافذها التجارية أولوية اقتصادية.

ووصف حاجي إثيوبيا بأنها شريك بالغ الأهمية لأرض الصومال، مشيرا إلى أنها تمثل أكبر سوق لصادرات بلاده، رغم عدم اعتراف أديس أبابا رسميا باستقلال الإقليم.

وفي حديثه عن العلاقات مع إسرائيل، اعتبر حاجي أن تل أبيب تمثل الشريك الاستراتيجي الأبرز لأرض الصومال، قائلا: «إسرائيل هي صديقتنا الأولى، لأنها كانت أول دولة تعترف بأرض الصومال». كما رحب بتعزيز العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا، وأعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون الإسرائيلي مع دول أفريقية أخرى، بينها كينيا.

تهديدات أمنية ومخاوف من تصعيد إقليمي

وفي الجانب الأمني، حذر السفير من تداعيات استمرار عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن على الاقتصاد وحركة التجارة البحرية، مشيرا إلى تهديدات جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، وتنظيم حركة الشباب الناشط في شرق أفريقيا.

وشدد على أهمية التعاون مع إسرائيل لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، معتبرا أن الاستقرار الأمني يشكل شرطا أساسيا لنجاح المشاريع الاقتصادية في المنطقة.

كما تطرق إلى تنامي النفوذ العسكري والاقتصادي التركي في الصومال، مشيرا إلى استثمارات أنقرة في تدريب وتجهيز القوات الأمنية الصومالية، ضمن مساعيها لتعزيز حضورها في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد حاجي أن أرض الصومال لا ترغب في تحول التنافس الإقليمي إلى مواجهة بين إسرائيل وتركيا، محذرا من أن أي تصعيد بين البلدين قد يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

تحالف إقليمي بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة والهند

وطرح السفير رؤية لتوسيع التعاون بين أرض الصومال وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة وإثيوبيا والهند، بهدف تعزيز الروابط التجارية والأمن البحري ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي وخليج عدن.

وقال حاجي إن أرض الصومال تحتاج إلى حلفاء قادرين على تقديم الدعم الاقتصادي والاستراتيجي، مضيفا: «في منطقتنا ليس لدينا الكثير من الأصدقاء، ونحتاج إلى إيجاد صديق يستطيع مساعدتنا أيضا على المستوى الاستراتيجي».