نتنياهو: "قريباً سيتمكن الإيرانيون من إزالة نير الطغيان عنهم"

وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين) في جولة إلى موقع الكارثة في بيت شيمش، حيث قُتل تسعة مواطنين بعد أن أصاب صاروخ إيراني ملجأً عاماً في المدينة بشكل مباشر. وخلال الزيارة، أدلى رئيس الوزراء ببيان للإعلام، تطرق فيه إلى أهداف عملية "زئير الأسد"، والتي من بينها إسقاط النظام في إيران.

"خرجنا في هذه المعركة لإبعاد محاولة تجديد التهديدات الوجودية عنّا، وخرجنا أيضاً من أجل خلق الظروف للشعب الإيراني الشجاع ليتحرر من نير الطغيان. اليوم الذي سيتمكنون فيه من فعل ذلك يقترب، وعندما يحين ذلك اليوم ستكون إسرائيل والولايات المتحدة هناك مع الشعب الإيراني"، قال نتنياهو عن إمكانية إسقاط النظام في إيران.

كما تطرق نتنياهو إلى الهجمات الإيرانية على الدول العربية وقبرص: "لقد أطلقوا النار يوم أمس على جزء كبير من دول المنطقة، وقلت أيضاً: 'لقد أطلقوا النار أيضاً على أوروبا'. إذًا، هم أطلقوا النار أيضًا على أوروبا. وإذا كان لهذا النظام الإرهابي سلاح نووي، فسوف يهدد البشرية جمعاء".

كما هو معلوم، تم أمس اختراق البث في التلفزيون الإيراني، حيث ظهر فيه نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. أظهر الاختراق رسالة من نتنياهو من تصريحه قبل يومين، حيث قال: "في الأيام القريبة سنضرب آلاف الأهداف التابعة لنظام الإرهاب. سنوفر الظروف للشعب الإيراني الشجاع لتحرير نفسه من قيود الإرهاب. أنا أوجه رسالتي إليكم، مواطني إيران - لا تفوتوا الفرصة."