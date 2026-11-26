أعلنت شركة «فلاي دبي»، صباح الخميس، تقديم موعد استئناف رحلاتها إلى إسرائيل إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلاً من 15 ديسمبر، وذلك عقب حصولها على موافقة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف.

وكانت وزارة المواصلات الإسرائيلية قد وافقت مطلع الأسبوع على السماح للشركة باستئناف رحلاتها إلى إسرائيل، بعد نحو شهرين من محاولة تنفيذ هجوم استهدفت إحدى رحلاتها المتجهة إلى البلاد.

ويأتي استئناف الرحلات في ظل تشديد إسرائيل إجراءات أمن الطيران المدني، إذ نشرت الهيئة الوطنية لتشخيص المسافرين التابعة لمصلحة الضرائب، الشهر الماضي، تعليمات جديدة بشأن الرحلات الجوية الوافدة، تضمنت تعديلات على آلية الإبلاغ عن أفراد أطقم الطائرات التابعة لشركات الطيران الأجنبية.

وبموجب التعليمات الجديدة، يتعين على الشركات الأجنبية تقديم بيانات أطقمها، بما يشمل أي تحديث أو تغيير يطرأ عليها، خلال فترة تسجيل الوصول، وقبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل. كما يتوجب عليها تسليم قائمة كاملة ونهائية بأسماء أفراد الطاقم عند موعد الإقلاع الفعلي.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات ستمنح الجهات المعنية وقتاً أطول للاستعداد مقارنة بالمهلة المعمول بها في دول أخرى، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الأمنية وتحسين مستوى حماية الطيران المدني.

وفي سياق متصل، فتحت الشرطة الإسرائيلية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحقيقاً للاشتباه بوجود تضارب مصالح داخل وزارة المواصلات، يتعلق بمسؤولين شاركوا في منح تصاريح أمنية لشركات طيران أجنبية.

وأظهرت نتائج الفحص أن أحد المسؤولين قدم استشارات وأجرى دورات تدريبية مدفوعة لشركات طيران أجنبية بالتوازي مع عمله في الوزارة، فيما تبين أن مسؤولاً آخر عمل مسؤولاً أمنياً في الخارج بالتزامن مع شغله منصبه الحكومي.