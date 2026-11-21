أصدرت السلطات الأمنية الأمريكية تحذيرا استثنائيا لشركات الطيران والمطارات في الولايات المتحدة، على خلفية دعوات صادرة عن جهات مرتبطة بتنظيم القاعدة لتنفيذ هجمات ضد طائرات مدنية، مع التركيز على أهداف أمريكية وإسرائيلية ويهودية، وفق ما أفادت به شبكة «سي إن إن» مساء الجمعة.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على نسخة من وثيقة استخباراتية مشتركة وُزعت الخميس على شركات الطيران ومشغلي الشحن الجوي والمطارات، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة أمن النقل.

وجاء في الوثيقة أن جهات مرتبطة بتنظيم القاعدة ومؤيدين له نشروا رسائل تشيد بمحاولة اختطاف طائرة، وتشجع على تنفيذ هجمات مماثلة ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية ويهودية.

محاولة اختطاف طائرة فلاي دبي في صلب التحذير

وتتمحور المخاوف الأمريكية حول محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الرحلة، هاجم مساعد الطيار قائد الطائرة باستخدام فأس الطوارئ داخل قمرة القيادة، في محاولة للسيطرة على الطائرة وإسقاطها. وأدى الحادث إلى هبوط حاد للطائرة، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الوضع وتنفيذ هبوط اضطراري في السعودية.

وبحسب الوثيقة الأمريكية، قدمت جهات مرتبطة بتنظيم القاعدة الحادثة باعتبارها نموذجا لإمكانية تجاوز أنظمة الأمن في قطاع الطيران، ودعت أنصارها إلى محاكاة الهجوم واستهداف مصالح أمريكية ويهودية في أنحاء العالم.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الدعوات تتوافق مع نهج التنظيم القائم على استغلال إمكانية الوصول إلى منشآت الطيران، والتحايل على إجراءات الحماية، واستخدام الطائرات المدنية في تنفيذ هجمات.

مخاوف من تهديدات داخلية في قطاع الطيران

ودعت السلطات الأمريكية شركات الطيران والمطارات إلى تعزيز إجراءات اليقظة الأمنية، مع التركيز على محاولات الحصول على معلومات تشغيلية حساسة، أو تجاوز إجراءات التفتيش والحماية، أو إساءة استخدام بطاقات التعريف والمعدات المخصصة للعاملين في قطاع الطيران.

وفي المقابل، نقلت «سي إن إن» عن مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون أنه لم يتم حتى الآن رصد تهديد محدد وموثوق ووشيك لتنفيذ هجوم.

ويأتي التحذير قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، التي يتوقع أن يسافر خلالها نحو ستة ملايين شخص عبر الرحلات الداخلية بين 24 و30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتخشى الأجهزة الأمنية من أن يؤدي تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الرسائل التحريضية المرتبطة بمحاولة اختطاف طائرة فلاي دبي، إلى تشجيع أفراد متطرفين على تنفيذ هجمات مستوحاة من الحادثة.