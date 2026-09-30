لحظات رعب على متن فلاي دبي.. إسرائيليون يروون تفاصيل الساعات المرعبة

شهادات صعبة من داخل طائرة "فلاي دبي": أحد الركاب صوّر نفسه من الطائرة وقال: "نحن هنا أثناء عملية اختطاف طائرة. حالياً سيطرنا على الإرهابيين. نحن على وشك الهبوط. كل من يسمعني – نحن بحاجة إلى مساعدة. نحن نهبط في تبوك. جميع ركاب الطائرة بخير وسلامة باستثناء الطيار، ونحن بحاجة إلى مساعدة."

راكب آخر قام بتسجيل نفسه من الطائرة يروي: "نحن على الرحلة من دبي. سيطرنا هنا على مهاجم معه سكين طعن أحد الطيارين. ببساطة سارعنا وأخرجناه من قمرة القيادة كمجموعة من الشباب. كل شيء على ما يرام الآن. على ما يبدو سنهبط في السعودية. ترون أنني بخير. بعد بضع دقائق سنهبط. المهاجم تم تحييده. هناك طيار مصاب بجروح خطيرة ويبدو أن هناك طيارًا آخر بالداخل مصاب أيضًا لكنه ينجح في الهبوط بالطائرة. هناك اثنان من أفراد الطاقم داخل الطائرة. تأكدنا أنهم أغلقوا الباب. أحبكم، وكل شيء على ما يرام."

اللحظات الأولى لمحاولة الإسرائيليين السيطرة على الطائرة:

في مقابلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار" على i24NEWS، مريم، إحدى الراكبات اللواتي كن على متن الطائرة، مع والدتها ياسمين التي كانت تنتظرها في مطار بن غوريون، تحدثتا عن لحظات الرعب. مريم، التي تحدثت من هاتفها أثناء انتظارها في منطقة المطار في السعودية، أعادت سرد اللحظات الصعبة: "قبل الهبوط بساعة أو ساعتين تقريباً بدأنا نسمع صراخاً من الطائرة. شخص ما بدأ يصرخ... فقط سمعنا صراخاً، ثم فتحوا مقصورة الطيارين ورأوا كميات من الدم، لشخص كان يحاول قتل الطيار وطعنه بسكين جيب. ثم فقدت الطائرة السيطرة".

بحسب قولها، فقدت الطائرة السيطرة بالكامل لعدة دقائق: "شعرنا أننا، هذا كل شيء، سنتحطم. أنا بدأت أصرخ 'شمع يسرائيل' وقلت، 'لا أستطيع أن أموت، أنا ابنة أمي الوحيدة، لا يمكنني أن أفعل هذا لأمي'".

وبحسب أقوالها، المسافرون الإسرائيليون هم من سيطروا على الوضع: "من سيطر في النهاية على الحدث هنا هم الإسرائيليون من الطائرة، الذين ببساطة حيّدوا المخرب. وكان هنا أيضاً ممرضة، وكان هنا دكتور قدّموا العلاج الأولي للطيار. والحمد لله كان هنا عدة طيارين في الطائرة، وكأنهم هم من سيطروا على الطائرة، وفي النهاية الآن هبطنا هبوطاً اضطرارياً في السعودية."

راكبة إضافية أدلت بشهادتها لقناة i24NEWS على الهواء مباشرة: "بدأت الطائرة تتحرك. خلال ثانية بدأ شخص ما يصرخ بأن هناك طعنات. والدي لم يتردد وركض إلى الأمام. بدأت الطائرة تهبط بسرعة. اقتحموا قمرة القيادة. قام الإرهابي بطعن الطيارين الاثنين. والدي واثنان آخران نجحوا في تثبيت الطائرة".