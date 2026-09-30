كشفت معطيات جديدة أن مساعد الطيار المشتبه بمحاولة إسقاط طائرة "فلاي دبي" التي كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون، يحمل الجنسية العُمانية، فيما يحمل الطيار الآخر الجنسية الإماراتية.

وبعد الهبوط الاضطراري للطائرة في السعودية، جرى نقل مساعد الطيار المشتبه به للتحقيق لدى السلطات السعودية، وسط مشاركة جهات إسرائيلية في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث والدوافع وراء محاولة إسقاط الطائرة.

وفي إسرائيل، تتزايد التقديرات داخل المؤسسة الأمنية بأن الحادثة قد تكون مرتبطة بمحاولة لتنفيذ هجوم على متن الطائرة، وليس مجرد حادثة ناجمة عن خلاف أو اضطراب داخل قمرة القيادة.

وعلى خلفية التطورات، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جولة كانت مقررة في جنوب إسرائيل، وهو في طريقه للمشاركة في مشاورات أمنية إضافية بشأن حادثة "فلاي دبي".

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ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات ما حدث داخل قمرة القيادة، ودور كل من الطيارين والركاب في السيطرة على الطائرة، وصولًا إلى هبوطها اضطراريًا في السعودية، حيث لا تزال إسرائيل لا تستبعد وقوع حادث أمني على طائرة فلاي دبي، على خلفية شجار بين الطيارين، بحسب بيان الشركة.

ففي ختام تقييم للوضع بمشاركة قيادات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" والموساد، تتزايد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التقديرات بأن الحادثة التي وقعت على متن طائرة "فلاي دبي" قد تكون "حادثا أمنيا".

وبحسب مسؤولين كبار في قطاع الطيران الإسرائيلي، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن أحد الطيارين حاول التسبب في تحطم الطائرة، فيما تمكن الطيار الآخر من إحباط المحاولة، بمساعدة عدد من الركاب الإسرائيليين الموجودين على متن الرحلة، كما ظهرت فرضية أخرى بأن الطيار حاول الانتحار في محاولة لإسقاط الطائرة وقام الأخر بمنعه.

في أولى الصور التي نُشرت من على متن طائرة "فلاي دبي" التي كانت في طريقها من دبي إلى إسرائيل، ظهر أحد الركاب وهو يحاول الفصل بين الطيارين خلال الشجار الذي اندلع داخل قمرة القيادة، بينما كانت قميصه ملطخة بالدماء.

هذا ووجّه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بإرسال طائرات إنقاذ عسكرية إلى السعودية لإعادة الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة "فلاي دبي" التي هبطت اضطراريًا في المملكة، بعد الحادثة التي وقعت داخل قمرة القيادة.

وكانت طائرة "فلاي دبي" قد أبلغت عن تعرضها لعملية خطف، قبل أن تنفذ هبوطًا اضطراريًا في مطار تبوك السعودي. وأكدت الشركة في بيان رسمي وقوع حادث خلال الرحلة FZ1073 المتجهة من دبي إلى مطار بن غوريون.

وقالت الشركة إن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك، مؤكدة أن جميع الركاب بخير، وأن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم لا تزال على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن فرقها تنسق مع السلطات المعنية.

وأظهرت بيانات تطبيق "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، هبوطًا غير اعتيادي للطائرة خلال الحادثة. ووفق البيانات، انخفضت الطائرة خلال فترة قصيرة من ارتفاع يقارب 34 ألف قدم إلى نحو 14 ألف قدم.

كما أظهرت البيانات تسجيل معدل هبوط لحظي بلغ نحو 30,976 قدمًا في الدقيقة، بالتزامن مع تغيرات حادة في السرعة الأرضية، وهي معطيات تخضع حاليًا للفحص في إطار التحقيق في ملابسات الحادث.

وأكدت شركة الطيران "فلاي دبي بوقت سابق" أن الرحلة FZ1073، التي كانت في طريقها صباح الأربعاء من دبي إلى مطار بن غوريون، حوّلت مسارها وهبطت في السعودية، موضحة أن السبب يعود إلى شجار بين الطيارين.

هذا وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحادث المرتبط برحلة "فلاي دبي" أصبح تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات اللازمة تُتخذ لإعادة الركاب الإسرائيليين إلى إسرائيل بأمان. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "الحادث تحت السيطرة، ويجري حاليًا استخدام جميع الوسائل من أجل إعادة الركاب الإسرائيليين إلى إسرائيل بأمان".

وكانت شركة "فلاي دبي" قد أبلغت الجهات المعنية في إسرائيل في وقت سابق أنها سترسل طائرة بديلة لنقل الركاب الإسرائيليين، على أن تنطلق الطائرة من دبي إلى السعودية، ومن ثم تتابع إلى مطار بن غوريون.

وكانت الطائرة قد أثارت حالة من القلق بعدما أرسلت رموز طوارئ أثناء تحليقها فوق الأجواء الأردنية، ما أثار مخاوف أولية من احتمال تعرضها للاختطاف. وعلى خلفية الحادث، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ومسؤولون كبار في المنظومة الأمنية مشاورات أمنية.

وكان من المقرر أن تهبط الرحلة في مطار بن غوريون قرابة الساعة 09:10، لكنها هبطت في السعودية حوالي الساعة 09:50، بعد تغيير مسارها أثناء وجودها فوق الأجواء الأردنية.

وبحسب بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وتحمل التسجيل A6-FKF، أرسلت في البداية رمز الطوارئ 7700، الذي يشير إلى وجود حالة طوارئ عامة.

وفي مرحلة لاحقة، ظهرت في بعض أنظمة التتبع بيانات تشير إلى إرسال رمز 7500، وهو الرمز المستخدم للإشارة إلى "تدخل غير قانوني"، الأمر الذي عزز المخاوف من احتمال وجود محاولة للسيطرة على الطائرة.

وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة دخلت المجال الجوي الأردني، قبل أن تنفذ بعد فترة قصيرة استدارة وتعود باتجاه السعودية. كما انخفضت إلى ارتفاع بلغ نحو 15 ألف قدم، وهو مستوى أقل بكثير من ارتفاع التحليق المعتاد على هذا المسار.

لكن "فلاي دبي" أكدت لاحقًا أن تحويل مسار الرحلة لم يكن بسبب محاولة اختطاف، وإنما جاء نتيجة شجار بين الطيارين، ما استدعى اتخاذ إجراءات الطوارئ وتحويل الطائرة إلى السعودية.

ويأتي تأكيد الشركة ليقدم تفسيرًا رسميًا للواقعة، بعد أن أثار ظهور رمز 7500 على بعض أنظمة التتبع مخاوف أمنية بشأن الطائرة المتجهة إلى إسرائيل.