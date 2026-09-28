لقاء نتنياهو ومحمد بن زايد.. ممثلون عن السعودية والأردن والمغرب في الاجتماع

كشفت تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي، أن اللقاء شهد مشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية في المنطقة، بينها السعودية والأردن والمغرب.

وبحسب التفاصيل التي أوردها موقع واينت، ركزت المحادثات على إيران وسبل الحد من نفوذ وكلائها في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على جماعة الحوثيين في اليمن.

وخلال الاجتماع، استمع ممثلو الدول المشاركة إلى استعداد إسرائيل للمساعدة في مجال أنظمة الدفاع الجوي، على غرار المساعدة التي قدمتها للإمارات خلال الحرب مع إيران.

مكتب نتنياهو: الزيارة جاءت بدعوة من محمد بن زايد

وفي بيان رسمي، أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي أن نتنياهو وزوجته زارا الإمارات أمس بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وقال المكتب إن الزيارة تناولت "تعزيز العلاقات بين البلدين والتحديات الإقليمية"، مشيرًا إلى مشاركة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، والمستشار السياسي.

وتُعد الزيارة لقاءً جديدًا بين نتنياهو ومحمد بن زايد، في وقت تسعى فيه إسرائيل والإمارات إلى تعزيز التنسيق بشأن الملفات الأمنية الإقليمية، بينما تواصل دول عربية أخرى متابعة تداعيات التوتر مع إيران والتهديدات الصادرة عن الحوثيين.