أفاد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين) بأن الشاباك قدّم شكوى إلى الرقابة العسكرية الرئيسية مطالباً باتخاذ إجراءات قانونية ضد القناة 12، على خلفية ارتكاب مخالفة رقابية جسيمة تتعلق بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الشاباك، فإن نشر خبر الزيارة في الوقت الذي تم فيه النشر، عرّض أمن رئيس الحكومة، والعملية والقوات في الميدان للخطر. وأضاف الشاباك أن نشر تفاصيل الزيارة والطريقة التي تمّت بها كشف أساليب عمل الجهاز، مما يعرض العمليات المستقبلية لمخاطر أكبر.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء: "النشر عرّض حياة رئيس الحكومة وزوجته والوفد المرافق الذي شمل رئيس الموساد، رئيس مجلس الأمن القومي، اللواء غاي ماركيزانو السكرتير العسكري، رئيس وحدة الحماية في الشاباك، طاقم الطيران وطاقم الحماية، للخطر".

كذلك، في الرأي الصادر عن المؤسسة بخصوص خطورة الضرر الناتج عن النشر في القناة 12، كُتب: "هذا التسريب شكّل تهديداً أمنياً خطيراً لأمن رئيس الحكومة والوفد. نحن نطلب رفع إشارة تحذير وتصنيف حادثة النشر كحادث خطير يشكّل ضرراً لأمن دولة إسرائيل".