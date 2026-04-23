هناك تصور لدى بعض الجهات الإسرائيلية والأمريكية بأن مجتبى خامنئي لا يعمل كالمرشد الأعلى في إيران ولا يسيطر على إيران، هذا ما قاله الليلة (الخميس) مصدران مطلعان على التفاصيل لـi24NEWS.

أشار أحد المصادر أيضًا إلى أن من يسيطر فعليًا على إيران اليوم هم الحرس الثوري الإسلامي وأحمد وحيدي، قائد التنظيم الذي تم تعيينه في المنصب بعد اغتيال محمد فكفور في بداية عملية "زئير الأسد".

قال الخبير في الشؤون الإيرانية ناتي طوبيان لـ i24NEWS: "أعضاء الحرس الثوري، وخاصة وحداته، ليسوا شخصيات مستعدة لتقديم تنازلات أو أن يُنظر إليهم كمَن يتنازل". وأضاف: "بعد أسبوع من توقيع الاتفاق النووي مع إدارة أوباما، استعرض الحرس الثوري قوته وأطلق صواريخ باليستية خلال مناورة، وقد كُتب عليها باللغة العبرية أنه يجب محو إسرائيل عن وجه الأرض".

على عكس الماضي، توقف الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا عن الإشارة إلى مجتبى خامنئي. يوم الخميس، في مقابلة مع القناة الأمريكية MS NOW، قال ترامب: "إيران ليس لديها فكرة من هو زعيمها. إنهم في حالة ارتباك تام".

وأضاف: "لقد قضينا فعليًا على ثلاث طبقات من القيادة - وكل من كان حتى قريبًا من القيادة - لذا من الصعب عليهم أن يفهموا من بإمكانه اللعنة أن يتحدث باسم الدولة. هم ببساطة لا يعرفون".

هذا الموقف يناقض الأطروحة السائدة التي تقول إنه، رغم الإصابات الخطيرة في ساقيه ووجهه، ما زال مجتبى خامنئي يؤدي مهامه ويواصل اتخاذ القرارات، بما في ذلك فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة. وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر إيرانية، أن مجتبى "لا يزال حاد الذهن ومشاركاً في إدارة الدولة، التي تُدار مثل مجلس إدارة إلى جانب قادة الحرس الثوري".

مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الادعاءات، لم يظهر خامنئي في العلن ولم ينشر أي تسجيل صوتي منذ توليه منصب المرشد الأعلى بعد اغتيال والده في بداية الحرب. التلفزيون الرسمي الإيراني قرأ عدة رسائل مكتوبة نُسبت إليه، لكن حتى الآن لم تُعرض أي إثباتات بصرية على أنه يؤدي مهامه فعلياً.

في الأيام الأخيرة جرت محاولة لتنظيم لقاء آخر بين نائب الرئيس الأمريكي جاي. دي. فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بهدف التوصل إلى اتفاق بين البلدين. ومع ذلك، وفقاً لمصدرين تحدثا مع i24NEWS، بسبب خلافات داخل القيادة العليا في إيران، رفضت طهران المشاركة في المحادثات، مدعية أنه طالما استمر الحصار البحري، فإن الشخصيات الإيرانية لن تشارك فيها.

كتب الرئيس ترامب في وقت سابق على "تروث سوشيال" قائلاً: "إذا كان هناك معسكران في إيران - أحدهما يريد اتفاقاً والآخر لا يريد - فلنقتل أولئك الذين لا يريدون الاتفاق".

وفقًا للمعلومات التي وصلت إلى قناة المعارضة Iran International، في الوقت الذي كان فيه فريق التفاوض الإيراني بقيادة قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يستعد للسفر إلى باكستان، تم استلام رسالة من الدائرة المقربة من مكتب مجتبى خامنئي تمنعهم من مناقشة القضايا النووية.

رداً على ذلك، وبحسب التقرير، أكد عراقجي أنه وفقاً لتوجيهات القيادة، لا جدوى عملياً من المشاركة في المفاوضات، وأن هذا الوضع يعد "حكم إعدام" للمحادثات - بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.

قال توبيان لـ i24NEWS: "الحرس الثوري، وخاصة الجنرالات الذين يديرون هذه التكتلات الاقتصادية الضخمة، لا يمكنهم السماح لأنفسهم بتقديم تنازلات. في اللحظة التي يفعلون فيها ذلك، سيفقدون الدعم الشعبي".

وأضاف: "لا رئيس البرلمان ولا الرئيس يتخذان قرارات حقيقية. يقولون إن أقصى ما يمكن أن يقرره الرئيس، بازشيكيان، هو لون شاحنات القمامة التي تجمع النفايات. الرئيس لا شيء - فعلاً لا شيء".

توبيان لخّص قائلاً: "احتمالية أن يتخذ شخص من خارج الحرس الثوري اليوم قرارات في إيران، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، شبه معدومة أو غير موجودة على الإطلاق".