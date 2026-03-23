تصعيد محتمل: هل ستهاجم أمريكا جزيرة النفط الايرانية خرج؟

الإدارة الأمريكية تدير في الأيام الأخيرة نقاشات حول مسألة ما إذا كان يجب احتلال جزيرة النفط الإيرانية - خرج، من أجل دفع إيران للتوقف عن منع السفن من المرور في مضيق هرمز؟ مراسل الشؤون الدبلوماسية، عميحاي شتاين أفاد، أن مسؤولين أمريكيين قالوا في الأيام الأخيرة لنظرائهم في إسرائيل وفي دول أخرى، أنه يبدو أنه لن يكون هناك خيار - وأن الولايات المتحدة ستضطر إلى القيام بعملية برية من أجل ذلك.

مصدر أمريكي أكد لقناة i24NEWS العبرية أن "الجيش الأمريكي سرّع من نشر آلاف من قوات المارينز وأفراد البحرية في الشرق الأوسط". من بين ما تم إرساله إلى المنطقة، مجموعة الاستعداد البرمائية "بوكسر" التي تضم سفينة الهجوم البرمائية USS Boxer — التي تعمل كحاملة طائرات صغيرة — إلى جانب سفينتي الإنزال البرمائيتين USS Portland و-USS Comstock. هذه السفن الثلاث تحمل حوالي 4500 من مشاة البحرية ومقاتلين إضافيين.

وكما هو معلوم، قبل نحو أسبوع ونصف، قصفت الولايات المتحدة أهدافًا عسكرية في جزيرة خرج في إيران. وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك: "دمرنا جميع الأهداف العسكرية في الجزيرة"، وأكد أنه قرر عدم تدمير جميع البُنى التحتية للنفط في الجزيرة، "ولكن إذا قامت إيران بعرقلة الحركة في مضيق هرمز فسأعيد النظر في ذلك."

في هذه الأثناء، هدد رئيس الولايات المتحدة ليلة الأحد بأنه سيهاجم محطات طاقة في إيران - إذا لم توقف الحصار على مضيق هرمز. في ضوء تهديدات الإيرانيين بالرد على تصريحات الرئيس، من الصعب رؤية الإيرانيين يوقفون الحصار البحري، ولذلك الافتراض العملي هو أن هناك حاجة لعملية تتيح حرية الملاحة في المكان.