من المتوقع أن تقدم إيران حتى يوم الثلاثاء مسودة اتفاقية إلى الولايات المتحدة، حسبما أفاد اليوم (الإثنين) مصدران مطلعان على التفاصيل. في الإدارة الأمريكية يتوقعون هذه المرة وثيقة مفصلة وشاملة، وليس مجرد وثيقة مبادئ عامة، بل اقتراحاً ملموساً يمكن مناقشته في الاجتماع المقرر ليوم الخميس في جنيف.

في الاجتماع، إذا عُقد، من المفترض أن يشارك فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى جانب مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كما من المتوقع أن يشارك في المحادثات كل من وزير خارجية عمان ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مسؤولون رفيعو المستوى في واشنطن يوضحون أن مجرد عقد اللقاء يعتمد على جودة المسودة التي ستُقدَّم. من المتوقع أن يفحص الرئيس ترامب وفريقه الاقتراح، وقد يكون لهذا دور حاسم في تحديد ما إذا كان هناك جدوى في لقاء مباشر، أو أن الفرص للتوصل إلى تسوية دبلوماسية قد استُنفدت. وقال مصدر أمريكي لقناة i24NEWS: "من الصعب أن نتصور أن ترامب سيرسل فريقه للاجتماع إذا بقيت الفجوات كبيرة".

وفقاً لتقارير في عُمان, من المتوقع أن يصل علي لاريجاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى علي خامنئي، إلى مسقط وينقل المسودة عبر العمانيين.

في إسرائيل يتابعون بترقب: رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً بمشاركة وزير الأمن، رئيس الأركان، رئيس الموساد ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان). مسؤولون إسرائيليون، إلى جانب بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لا يزالون يقدّرون أن احتمال التوصل إلى اتفاق منخفض، وأن الحسم قد يقترب في الأيام القريبة القادمة.