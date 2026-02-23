تقرير: الرئيس الإيراني السابق حاول الإطاحة بخامنئي - وفشل

قاد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، خطوة للإطاحة بالزعيم الروحي علي خامنئي من الحكم - وفشل. هذا ما أفادت به صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية الليلة (بين الأحد والاثنين). الهجوم الداخلي كان مخططاً له أن ينفذ قبل وقت قصير من الليلة الدامية بحق المتظاهرين التي وقعت في الثامن إلى التاسع من يناير\كانون ثاني بحسب تقارير للمعارضة.

كما ذُكر في التقرير، محاولة العزل حدثت قبل وقت قصير من الليلة الدامية التي قتل بها المتظاهرون. يوم الجمعة الماضي تطرق الرئيس ترامب لأول مرة إلى عدد الضحايا وقال إن "32 ألف شخص قتلوا في فترة زمنية قصيرة"، ودعا إيران إلى التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة.

في شهر يناير\كانون ثاني الماضي، صرح مسؤولون كبار في النظام الصحي الإيراني لمجلة "تايم" أنه في الليلة الدامية بين 8 و9 يناير، كان هناك أكثر من 30 ألف ضحية في شوارع إيران.

مسؤول إيراني: “المحادثات ستحدد ما إذا كان الجنود الأمريكيون سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أمريكا”

وعلى صعيد متصل ، هدّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في منشور عبر منصة X، بأن نتائج المحادثات المرتقبة يوم الخميس ستكون "اختباراً" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب رضائي أن “محادثات يوم الخميس تمثل اختباراً لترامب، وستحدد ما إذا كان الجنود الأمريكيون سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أمريكا”.