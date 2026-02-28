أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، نقلاً عن قناة N12 الإسرائيلية، أن الغارات الجوية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي وقوات أمريكية استهدفت، صباح اليوم، مواقع استراتيجية في طهران، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولي أجهزة الاستخبارات.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى علي شمخاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى علي خامنئي والمسؤول الرئيسي عن تنسيق برامج الصواريخ النووية والإستراتيجية، بالإضافة إلى الجنرال محمود باكبور، قائد قوات الحرس الثوري البرية، ووزير الدفاع الإيراني عزيز نصيرزاده، ورئيس الاستخبارات الإيرانية صالح أسدي.

وقالت المصادر، نقلاً عن N12، إن العملية أسفرت أيضًا عن استهداف منزل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في إطار محاولة لتدمير الرموز المرتبطة بالخط العسكري المتشدد للنظام.

27a

وأوضحت المصادر أن الغارات جرت بدقة عالية وبشكل مفاجئ لتعطيل كامل لهيكل القيادة والسيطرة الإيرانية، مع مراعاة الحد من الفرار إلى المخابئ تحت الأرض.

وتأتي هذه الضربات ضمن عملية أطلقت عليها إسرائيل وواشنطن اسم "زئير الأسد"، بهدف تعطيل قدرات الصواريخ البالستية الإيرانية ومنع استمرار البرنامج النووي العسكري.