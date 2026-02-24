تقرير: ترامب محبط من تحذيرات مستشاريه بشأن قيود أي ضربة محتملة ضد إيران

العالم بأسره يواصل الانتظار أيضًا هذا الصباح (الثلاثاء) لقرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب - هل ستهاجم الولايات المتحدة إيران؟ شبكة CBS أفادت بأن ترامب "محبط من تصريحات مستشاريه حول القيود المفروضة على عملية عسكرية محتملة في إيران".

وفيما بعد ذُكر في التقرير أنه قيل لترامب بأنه بشكل شبه مؤكد - أي هجوم ضد إيران لن يكون "سريعاً وحاسماً"، وأن هجمات محدودة - وهو أمر أنكره الرئيس نفسه خلال الليل - سيؤدي إلى مواجهة أوسع، قد تجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

مصدر عسكري رفيع المستوى صرّح لشبكة التلفزيون الأمريكية أن "المخططين العسكريين يقدمون مشورة موضوعية". البيت الأبيض أحال CBS News إلى منشور للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ذُكر، في أساس نفاد صبر الرئيس يقف رغبته في عمل قوي يعيد بدء طاولة المفاوضات الدبلوماسية. وفقاً للتقارير المختلفة، فقد ضغط على مستشاريه للحصول على خيارات تشكل "عقاباً" وتكون كافية، حسب رأيه، لإجبار إيران على العودة إلى التفاوض بشروط أكثر ملاءمة لواشنطن. ومع ذلك، حذر المخططون العسكريون من أنه لا يمكن ضمان نتيجة كهذه.

كما هو معلوم، نشر ترامب مساء أمس بياناً شديد اللهجة، رداً على تقارير إعلامية زعمت أن الجنرال دانييل كين يعارض هجومًا عسكريًا على إيران. في تصريحاته نفى التقارير وادعى أنها غير صحيحة، بل وخاطئة تماماً.

كتب ترامب: "العديد من القصص من وسائل إعلام الأخبار الكاذبة تصف الجنرال دانيال كاين وكأنه ضد الحرب مع إيران - هذا غير صحيح. مثلنا جميعًا، يفضل ألا يرى حربًا، ولكن إذا تم اتخاذ قرار، فهو يعرف كيف ينتصر".

في سياق كلمته، تطرق الرئيس إلى التاريخ العسكري للجنرال، وأشار إلى مسؤوليته عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي هاجموا خلالها في يونيو الماضي منشآت التطوير النووي الإيرانية. وأكد ترامب أن كين يمثل القوة العسكرية الأمريكية، وأن جميع التقارير حول معارضته لهجوم عسكري غير صحيحة وموجهة.