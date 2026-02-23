ترامب يحذر: "هزيمة إيران قد تكون سهلة عسكرياً… لكن غياب الصفقة سيؤدي لكارثة"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا لاذعًا مساء الاثنين ردًا على تقارير إعلامية تفيد بأن الجنرال دانيال كين يعارض شنّ ضربة عسكرية على إيران. ووفقًا لترامب، فإن جميع هذه التقارير كاذبة تمامًا وغير صحيحة.

وكتب ترامب: "تصوّر العديد من التقارير في وسائل الإعلام الكاذبة الجنرال دانيال كين على أنه معارض للحرب مع إيران، وهذا غير صحيح. هو، مثلنا جميعًا، يُفضّل تجنّب الحرب، ولكن إذا اتُخذ القرار، فهو يعرف كيف يحقق النصر".

أشار الرئيس إلى التاريخ العسكري للجنرال، مُنوِّهاً بمسؤوليته عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت منشآت تطوير نووية إيرانية في يونيو الماضي. وأكد ترامب أن كاين يُمثِّل القوة العسكرية الأمريكية، وأن جميع التقارير التي تُفيد بمعارضته لشن هجوم عسكري كاذبة ومُتعمَّدة.

كما هو معلوم، ووفقًا لتقارير في الولايات المتحدة، رفع البنتاغون أمام الرئيس ترامب مخاوف بشأن حملة عسكرية مطولة ضد إيران. تم تقديم التحذيرات بشكل رئيسي من قبل الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، داخل وزارة الدفاع وخلال اجتماعات مجلس الأمن القومي، وذلك بحسب مصادر رسمية ومصادر في البنتاغون. التحذيرات التي قدمها الجنرال كين أمام ترامب ستؤثر على قراره فيما إذا كان سيهاجم إيران وكيفية القيام بذلك. لم يتخذ الرئيس بعد قرارًا في هذا الشأن.

بعد ذلك تطرق ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران: "من الجيد بالنسبة لي أن يكون هناك اتفاق، ولكن إذا لم يتم التوصل إليه، فسيكون ذلك يومًا سيئًا جدًا لهذه الدولة، وللأسف أيضًا لمواطنيها"، اختتم ترامب.