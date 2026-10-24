خيّم الحزن على محافظة الكرك والأردنيين عموماً عقب مقتل طبيب الأسنان خالد الهلسا، المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية الحمود، جنوبي الأردن، أثناء تشييع جنازة، ليترك رحيله موجة واسعة من الحزن والتعاطف، واستذكاراً لسيرته الإنسانية ومبادراته الخيرية.

واشتهر الهلسا بين أبناء الكرك بتفانيه في مساعدة المرضى والمحتاجين، إذ سخّر مهنته لتقديم العلاج والعون للبسطاء دون مقابل، ما أكسبه محبة أهالي مدينته، الذين أطلقوا عليه لقب "طبيب الفقراء" تقديراً لمواقفه الإنسانية وحرصه الدائم على الوقوف إلى جانب من يحتاجون إلى المساعدة.

ولم تقتصر مكانته على عمله الطبي، بل ارتبط اسمه بمبادرات العطاء والتكافل داخل مجتمعه، حيث عُرف بمساندة أبناء الكرك في ظروفهم الصعبة، وتقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين بعيداً عن أي مقابل مادي، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.

نعي مؤثر لخالد الهلسا.. "طبيب الفقراء"

وعقب الإعلان عن مقتله، نعاه أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، استحضروا فيها سيرته الطيبة ومواقفه النبيلة، معربين عن حزنهم لفقدان شخصية عُرفت بخدمة الآخرين ومساعدة الفئات الأكثر حاجة.

وتداول ناشطون رسائل نعي أشادت بإنسانيته ووقوفه إلى جانب أبناء مجتمعه، معتبرين أن لقب "طبيب الفقراء" لم يكن مجرد وصف لمهنته، بل تعبيراً عن أثره في حياة المرضى والمحتاجين الذين تلقوا مساعدته.

وأعاد مقتله تسليط الضوء على الجانب الإنساني للهجوم الذي استهدف الكنيسة، إذ لم يقتصر الحزن على سقوط الضحايا، بل امتد إلى فقدان شخصية تركت بصمة اجتماعية لدى أبناء الكرك، الذين استذكروا عطاءه وتفانيه في خدمة الآخرين.

مقتل الهلسا يرافق ارتفاع حصيلة هجوم الكرك

وقُتل خالد الهلسا في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية الحمود بمحافظة الكرك، أثناء مراسم تشييع جنازة.

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وفي تطور متصل، ارتفعت حصيلة الهجوم إلى 8 قتلى، وفقاً لما أعلنه وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور، اليوم السبت، بعد وفاة أحد المصابين الذين كانوا في حالة حرجة. وأضاف أن 26 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم مصاب واحد في حالة حرجة، بحسب وكالة فرانس برس.

وتضم محافظة الكرك حضوراً مسيحياً بارزاً، ومن بين عشائرها المعروفة عائلتا الهلسا والحجازين، فيما خلّف الهجوم حالة من الحزن والغضب في الأردن، وسط تأكيدات رسمية بمحاسبة المسؤولين عنه.