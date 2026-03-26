محاولة هجوم خطيرة على سفارة إسرائيلية تُحبط في اللحظة الأخيرة

هجوم خطير أحبط في سفارة إسرائيلية في بداية الحرب، هذا ما نشره مساء اليوم (الأربعاء) مراسل شؤون الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي .

علمت قناة i24NEWS أنه تم رصد خلية إيرانية في بداية الحرب، أثناء توجهها لتنفيذ هجوم على سفارة إسرائيلية. تم إنقاذ الإسرائيليين في الوقت الفعلي وتجنب الكارثة في اللحظة الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نُشر لأول مرة في i24NEWS أنه في مناقشة سرية أُجريت في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزير جدعون ساعر وعدد من أعضاء لجنة الخارجية والأمن، كشف المدير العام للوزارة أن الإيرانيين بدأوا بمحاولة استهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم بشكل ملموس.

قال المدير العام، المحامي عدن بر تال: "النشاط العدائي ضد السفارات ازداد كثيراً ليس فقط على مستوى التهديد - بل أيضاً بمحاولات إلحاق أذى فعلية بها". وأضاف أنه تم رصد طائرات مسيرة أُرسلت باتجاه السفارات في الميدان. وقال وزير الخارجية ساعر خلال المناقشة: "في كل العالم الغربي يفهمون أن النظام يشكل خطراً".