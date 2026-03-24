تحركات عسكرية أمريكية متسارعة: المارينز في طريقهم إلى الشرق الأوسط

على الرغم من تصريحات الرئيس ترامب حول تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص اتفاق، مصدر مطلع على التفاصيل قال صباح اليوم (الثلاثاء) لـ i24NEWS إن انتشار ووصول القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستمر كالمعتاد.

القوات الإضافية تشمل، بين أمور أخرى، جنود من مشاة البحرية الذين من المفترض أن يمكّنوا السيطرة على جزيرة النفط الإيرانية خارك الموجودة في مضيق هرمز. الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارًا بشأن شن عملية برية للسيطرة على الجزيرة، وهو ما من المفترض أن يساعد في حرية الملاحة للسفن في المنطقة، والقرار النهائي يعتمد، من بين أمور أخرى، على المفاوضات الجارية هذه الأيام بين إيران والولايات المتحدة.

يوم الأحد، أفدنا بأن مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوا مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في دول أخرى بأنه "ربما لن يكون هناك خيار وسنضطر إلى اتخاذ إجراء بري في جزيرة خرج".

في نهاية الأسبوع من المتوقع أن تصل إلى المنطقة سفينة الهجوم البرمائية يو إس إس تريپولي وسفينة الإنزال البرمائية يو إس إس نيو أورلينز، وعلى متنهما حوالي 2,500 من مشاة البحرية، فيما يُفترض أن يكون أول تعزيز لمشاة البحرية في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، في الطريق إلى منطقة قيادة سنتكوم توجد أيضًا مجموعة القتال البرمائية (ARG) بقيادة السفينة البرمائية "بوكسر" التي على متنها أيضًا طائرات قتالية، سرب مقاتلات الشبح من طراز F-35B، مروحيات هجومية من نوع "سوبر كوبرا" والطائرة-المروحية من نوع MV-22، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط. تتضمن مجموعة القتال التابعة لها سفن المرافقة "بورتلاند" و"كوماستوك" مع حوالي 4500 بحار ومشاة بحرية آخرين.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس الجيش الأمريكي نشر الفرقة المحمولة جواً الثانية والثمانين في المنطقة. هذه فرقة مظليين نخبوية في الجيش الأمريكي قادرة على نقل حوالي 3000 جندي أمريكي خلال 18 ساعة إلى أي مكان في العالم (وفي عام 2020 فعلوا ذلك خلال 10 ساعات). قبل نحو أسبوعين تم إلغاء مناورة كبيرة كانت مخططة للفرقة، مما أثار تكهنات حول إمكانية إرسالهم إلى الشرق الأوسط.

فيما يتعلق بالنشاط في إيران، قال مصدر أمريكي لـ i24NEWS إن "الهجمات مستمرة كالمعتاد. كل شيء يسير حسب الخطة".

في إسرائيل لا يلاحظ حتى الآن أي تغيير في التعامل مع الجيش الأمريكي، أو أي "تخفيف للضغط" في المعركة ضد إيران. "كل شيء مستمر كالمعتاد. لا يوجد أي تغيير في الخطط الحربية الأمريكية – ولا يلاحظ مثل هذا التغيير أيضًا"، قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS.