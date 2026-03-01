كيف تجاوز الصاروخ الإيراني الدفاعات في بيت شيمش وتسبب بمقتل 9 إسرائيليين؟

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن التحقيق العسكري في حادثة بيت شيمش، التي أودت بحياة رونيت أليملخ وأمها سارة أليملخ وأوري كاتس، يركز على محورين رئيسيين: كيفية اختراق الصاروخ الدفاع الجوي، وكيفية اختراقه طبقات الخرسانة في الملجأ.

وأوضح الجيش أن الصاروخ تم رصده مباشرة بعد الإطلاق، حيث أُطلقت محاولة لاعتراضه باستخدام صاروخ حيتس 3، لكن المحاولة فشلت ولم تصب الهدف. وأكد مصدر عسكري أن منظومة الدفاع متعددة الطبقات لديها قدرة عالية على مواجهة التهديد، لكنها ليست مضمونة بنسبة 100%.

وأشار الجيش إلى أن رأس الصاروخ الحربي كان بحجم 500 كغ من المواد المتفجرة، وهو ما يزيد من تأثيره عند الاصطدام مقارنة بانفجار بمقدار نصف طن فقط. وأضاف أحد المصادر العسكرية: "لإيقاف صاروخ برأس حربي بمثل هذا الحجم داخل ملجأ، يلزم جدار خرساني بسُمك ثلاثة أمتار".

وفيما يخص المواطنين، أكد الجيش أن نظام الإنذار المبكر عمل بشكل صحيح، مما منح السكان الوقت للوصول إلى الملجأ. وكشف التحقيق الأولي أن عشرات المدنيين كانوا داخل الملجأ، وأكثر من 30 منهم خرجوا دون إصابات كبيرة.

وذكر الجيش أن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، أمر بإجراء تحقيق سريع في عملية رصد الصاروخ ومحاولات اعتراضه لتحديد الأخطاء وتلافيها مستقبلاً.