أنباء عن اغتيال الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد في الغارات الأخيرة

أفادت تقارير في وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بمقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد خلال الهجمات الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.

وبحسب المصادر ذاتها، قُتل أحمدي نجاد مع عدد من مرافقيه، فيما لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة من السلطات الإيرانية تؤكد ملابسات الحادث بشكل مستقل.

AP

في البداية، انتشرت شائعات متضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، تفيد بأن أحمدي نجاد تمكن من الفرار في اللحظة الأخيرة ونجا، وأن حراسه الشخصيين المقربين فقط، المنتمين تقليديًا إلى الحرس الثوري الإسلامي، هم من قُتلوا في الموقع. إلا أنه بعد ساعات قليلة، اضطرت السلطات الرسمية في إيران إلى التأكيد، من خلال لجنة مختصة، أن الرئيس السابق، البالغ من العمر 69 عامًا، قد لقي حتفه بالفعل في القصف الدقيق والموجه، الذي دمّر المبنى بالكامل ودفنه تحت الأنقاض.

ويُعتبر أحمدي نجاد الرئيس السادس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شغل المنصب بين عامي 2005 و2013. وعُرف خلال فترة حكمه بمواقفه الحادة تجاه الغرب وبتصريحاته المثيرة للجدل على الساحة الدولية، إضافة إلى دوره في ملفات داخلية واقتصادية بارزة.