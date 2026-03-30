بعد العاصفة: نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) نتائج التحقيق في الحادثة التي وقعت خلال نهاية الأسبوع بين جنود الجيش الإسرائيلي وطاقم شبكة CNN. كما كشف في i24NEWS - رئيس الأركان إيال زمير قرر أن الحديث يدور عن فشل أخلاقي ومهني خطير، وتبنى توصيات القادة في هذا الشأن. المعنى هو، من بين أمور أخرى، أنه سيتم إيقاف النشاط العملياتي للكتيبة المعنية.

كما ذُكر، تلقّى رئيس الأركان نتائج التحقيق في الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم، وكذلك توصيات القادة. وقد قرر أن "الأمر يتعلق بفشل قيمي ومهني خطير، يتضمن أحاديث وتصريحات لا يليق أن تصدر عن جنود الجيش الإسرائيلي ومرتدي الزي العسكري". وأضاف مشددًا: "معايير السلوك والانضباط التي ظهرت في الحادثة لا تتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي ولا مع المعايير المتوقعة من جنوده".

كما كشف في i24NEWS - زامير قرر تبني توصيات القادة في هذا الشأن. المعنى هو أن النشاط العملياتي الذي ينفذه لواء الاحتياط سيتوقف. ومع ذلك، سيبقى اللواء في خدمة الاحتياط وسيخضع لعملية لتعزيز الأسس المهنية والمعيارية. سيعود اللواء إلى النشاط بعد انتهاء العملية ووفقًا لقرار قائد القيادة.

إلى جانب ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي أن يتم فصل الجندي الذي تم توثيقه في الحادثة، وستفتح الشرطة العسكرية تحقيقًا بحق جندي آخر. إذا لم تسفر التحقيقات عن شيء، فسيتم التعامل معه بشكل انضباطي. وفي الوقت نفسه، ستتلقى سلسلة القيادة بأكملها توبيخًا - من قائد الفصيل وحتى قائد الكتيبة.

كما ذُكر، يتبين من نتائج التحقيق أن القوة التي تم توثيقها عملت لمنع احتكاك في المنطقة بالقرب من نشاط لإخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت خلال الليلة بين الأربعاء والخميس في المنطقة (A). بالتزامن مع النشاط، وصل إلى المكان فريق صحفيين مع عدد من الفلسطينيين. جنود القوة الذين كانوا في المكان فصلوا بين فريق الصحفيين ومجموعة الفلسطينيين وأجروا تفتيشاً أمنياً للمجموعتين. بعد التفتيش، تم الإفراج عن الفريق باستثناء أحد أعضاء الفريق الذي أُطلق سراحه بعد الحصول على الموافقة المطلوبة لإطلاق سراحه.

يفيد أيضًا التحقيق أنه خلال الحديث مع الصحفيين، أدلى أحد الجنود بتصريح غير لائق لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيي ومع مهمة قوات الجيش في المنطقة. وأشار الجيش إلى أن الادعاء المتعلق بالعنف الذي مارسه أحد الجنود سيتم فحصه من قبل الجهات المختصة ووفقًا للنتائج سيُتخذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وأضاف أنه بالنسبة للادعاء حول الاعتداء على مسن فلسطيني قبل هذا الحدث، ومن خلال فحص أولي مع جميع الجهات ذات الصلة، لم يتم العثور في هذه المرحلة على أي مؤشر لإصابة المسن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

تفاصيل التحقيق تشير إلى أنه وُجدت عدة أخطاء في تصرفات الجنود تجاه الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف عيوب في معايير السلوك، وتجاوز أوامر الجيش الإسرائيلي، وحدوث حوار غير لائق مع الصحفيين بما لا يتماشى مع الإجراءات. وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي يحترم ويمنح حرية الصحافة في المنطقة ويعرب عن أسفه لهذا الحادث. ويؤكد أن خلال الحدث وبعده، تم التواصل المباشر مع الصحفيين، مع تقديم اعتذار شخصي عن الملابسات".