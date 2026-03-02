نشر أول: إيران تحاول إنقاذ "ما يمكن" من مواقعها النووية

في أعقاب الجهود التي وثقتها الأقمار الصناعية في الأسابيع الأخيرة لتحصين مواقع النووي المختلفة، حتى خلال العملية، تحاول إيران "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" من المواقع النووية المختلفة، تحصين ما يمكن ومحاولة إخراج المعدات، هذا ما قالته اليوم (الإثنين) مصادر مطلعة على التفاصيل لقناة i24NEWS.

حتى الآن، في إطار العملية الإسرائيلية-الأمريكية "زئير الأسد" ضد إيران، لم تُهاجَم مواقع النووي. بعض هذه المواقع بالفعل تضررت بشدة خلال العملية الإسرائيلية السابقة.

نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أنه تحت الموقع في أصفهان، الذي قُصف ضمن العملية الإسرائيلية و"مطرقة منتصف الليل" في يونيو 2025، لا يزال هناك مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. بينما ادعت إيران خلال نقاش أُجري في اجتماع مجلس المحافظين أن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز قد قُصف في الأيام الأخيرة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه لا توجد حالياً مؤشرات على أن المواقع النووية المختلفة قد تعرضت لهجوم خلال العملية.

I24NEWS

وأضاف غروسي أنهم حاولوا التواصل مع الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلقَّ رداً منهم بعد.