صور الأقمار الصناعية التي كُشف عنها هذا المساء (الأربعاء) تشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل الاستعداد للتصعيد مع إيران، وأنها تواصل إخلاء قواعدها في المنطقة.

وهكذا، تُظهر صور الأقمار الصناعية من قاعدة العديد في قطر أن المكان يستمر في الإفراغ من الطائرات، ولم يتبقَ فيه سوى أربعة طائرات تزويد بالوقود. كما تُظهر صورة أقمار صناعية من قاعدة دييغو غارسيا أنه تبقى فيها زوج من طائرات F-16، وطائرات تزويد بالوقود، وطائرات استطلاع، وطائرات نقل. بالإضافة إلى ذلك، جميع السفن الأمريكية في مقر الأسطول الخامس في البحرين غادرت إلى عرض البحر وأصبح الميناء فارغاً. كما أوقفت شركة النفط السعودية "أرامكو" تحميل الناقلات.

https://x.com/i/web/status/2026758147558301983

في الوقت نفسه، أفادت قناة CNN أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، أعد مجموعة واسعة من خطط الهجوم على إيران، من بينها أيضًا إسقاط النظام.

أرسل الجمهوريون في مجلس الشيوخ رسالة تهديدية إلى إيران على حسابهم على منصة X قبيل جولة المحادثات يوم الخميس: "على الآيات الله القتلة التخلي عن طموحاتهم النووية والتوقف عن تمويل فروع الإرهاب التي تقتل أمريكيين. الرئيس ترامب هو رجل يفي بوعوده."

https://x.com/i/web/status/2026742858498142685

في وقتٍ سابق اليوم، هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القواعد الأمريكية قائلاً: "إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمتنا، ستصبح قواعدها في المنطقة أهدافاً مشروعة بالنسبة لنا، حتى وإن كانت على أراضي دول عربية."

غدًا (الخميس) سيلتقي في جنيف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوثا الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في اجتماع يُوصف بأنه "حاسم" بكل ما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن أو أن احتمال هجوم أمريكي يزداد بشكل كبير.

عشية المحادثات، نقل عراقجي إلى وزير خارجية عُمان الاقتراح الإيراني لاتفاق نووي. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن الوثيقة تضمنت "العناصر الرئيسية لاتفاق محتمل".

تقول مصادر مطلعة على الاتصالات بين إيران وواشنطن لقناة i24NEWS إن هناك احتمال ضئيل للتوصل إلى اتفاق، لكنه ليس سيناريو غير ممكن. وقال وزير الخارجية الإيراني قبل مغادرته إلى جنيف إن إيران لن تتنازل أبداً عن نشاطها النووي "لأغراض سلمية"، وهدد أيضًا بأنه إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة إيران، فإن القواعد الأمريكية في الدول العربية ستكون "هدفاً مشروعاً".

قال الرئيس ترامب خلال خطاب حالة الأمة الليلة الماضية إن إيران بدأت بإعادة بناء برنامجها النووي، الذي تضرر بشدة في عمليتي "مع كلبي" و"مطرقة منتصف الليل" في يونيو 2025. وصرّح ترامب خلال خطاب حالة الأمة أن الولايات المتحدة لا تسمع من الإيرانيين جملة "لن نطور سلاحاً نووياً". وشاركت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لويت، تصريحات الرئيس في حسابها الرسمي.