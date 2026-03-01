الأداة التي ساعدت في الهجوم في إيران - والجميع تقريبا يمتلكها

الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران نُفذ بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي "Claud" التابعة لشركة Anthropic، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الحكومة الفيدرالية عن إنهاء التعاون مع الشركة وتصنيفها كـ"تهديد أمني"، حسبما أُفيد اليوم (الأحد) في صحيفة "وول ستريت جورنال".

أكدت مصادر مطلعة على الموضوع أن قيادات عسكرية حول العالم، من بينها القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، تستخدم "كلود" لغرض تقييمات استخباراتية، تحديد أهداف، ومحاكاة سيناريوهات قتالية. في القيادة المركزية (CENTCOM) رفضوا التعليق على الأنظمة المحددة التي تُشغل في العملية، لكن استخدام هذه الأنظمة يبرز مدى تعمق دمج هذه التكنولوجيا في النشاطات العسكرية، رغم التوتر بين البنتاغون والشركة.

نيويورك تايمز: السي آي إيه رصدت اجتماعاً لقادة إيرانيين - ثم هاجمت إسرائيل

وفقاً لتقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، أتيح تنفيذ العملية بفضل تعاون استخباراتي وثيق بين الـCIA وإسرائيل. الاستخبارات الأمريكية تابعت على مدى أشهر أنماط نشاط خامنئي، حتى تم تحديد اجتماع لقمة القيادة كان مقرراً صباح يوم السبت في المجمع الحكومي وسط طهران.

في أعقاب المعلومات الجديدة، تقرر تعديل توقيت الهجوم وتنفيذه في وضح النهار من أجل استغلال نافذة الفرصة لتصفية كبار قادة الجهاز السياسي والعسكري بضربة واحدة.

وفقًا للتقرير، نقلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) إلى إسرائيل معلومات بدرجة "مصداقية عالية" بشأن الموقع الدقيق لخامنئي. وأشار المصادر، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية التخطيط العسكري، إلى أن إسرائيل استخدمت المعلومات الأمريكية إلى جانب استخباراتها الذاتية لتنفيذ عملية تم التخطيط لها على مدى أشهر: اغتيال مركز لكبار مسؤولي النظام الإيراني.

27a

حكومتا الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان كانتا تخططان في الأصل لبدء الهجوم ليلاً تحت جنح الظلام، اتخذتا قرار تعديل التوقيت من أجل استغلال المعلومات حول التجمع في مجمع الحكومة بطهران صباح السبت.

أفاد التقرير أنه وفقًا للقرار الإسرائيلي، شارك في الاجتماع كبار قادة الأجهزة الأمنية الإيرانية، بينهم: قائد الحرس الثوري محمد باكبور، وزير الدفاع عزيز نصير زاده، رئيس المجلس العسكري علي شمخاني، قائد قوات الجو والفضاء في الحرس الثوري سيد مجيد موسوي، نائب وزير الاستخبارات محمد شيرازي ومسؤولون آخرون.

بدأت العملية حوالي الساعة السادسة صباحًا (بتوقيت القدس) مع إقلاع الطائرات الحربية. الغارة تطلّبت عدداً قليلاً نسبياً من الطائرات، لكنها كانت مجهّزة بذخيرة دقيقة وبعيدة المدى. بعد حوالي ساعتين وخمس دقائق من الإقلاع، أي حوالي الساعة 9:40 صباحاً (بتوقيت طهران)، أصابت الصواريخ المجمع الحكومي. أثناء الغارة كان كبار مسؤولي الأمن القومي في مبنى واحد، بينما كان المرشد الأعلى علي خامنئي في مبنى مجاور.

مصدر أمني إسرائيلي، في بيان تم تغطيته من قبل نيويورك تايمز، أفاد أن الهجوم "نُفذ في وقت واحد في عدة مواقع بطهران، بما في ذلك في نقطة التقاء القيادة السياسية والأمنية الإيرانية". وبحسب قوله، رغم استعدادات إيران للحرب، نجحت إسرائيل في تحقيق "مفاجأة تكتيكية" في مهاجمة المجمع.