قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في جلسة الكابينت أمس (الاثنين) إنه يجب مهاجمة مبانٍ في بيروت ردًا على هجمات الطائرات المسيّرة ضد جنود الجيش الإسرائيلي. كما قال الوزير بتسلئيل سموتريتش: "يجب إسقاط عشرة مبانٍ في بيروت مقابل كل عشرة طائرات مسيّرة".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أضاف: "لا يجوز تطبيع واقع الطائرات المسيرة المفخخة، حان الوقت لرئيس الحكومة أن يطرق على طاولة ترامب ويبلغه بأننا نعود للحرب في لبنان. يجب قطع الكهرباء عن لبنان، احتلال الزهراني والعودة إلى حرب شديدة."

هذا الصباح، سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر أن الجندي نهوراي ليزر، مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601، البالغ من العمر 19 عامًا من إيلات، قُتل نتيجة إصابة بطائرة مُسيرة مفخخة في جنوب لبنان - وهو القتيل الحادي عشر للجيش الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان. في الحادثة، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وقد تم إبلاغ عائلته.

قُتل نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله عند المدخل الخلفي للمركبة المدرعة التي كان يتواجد فيها في منطقة الناقورة، جنوب لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، اليوم صادق الوزير سموتريتش على ميزانية بنحو ملياري شيكل لصالح حلول تكنولوجية لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة من لبنان، ودعا إلى تغيير المعادلة: "على التهديد الاستراتيجي لا نرد فقط بالتحصين بل بتغيير القواعد والمعادلات". وأضاف: "من بين أمور أخرى، ستسمح الأموال للهيئات المدنية بتقديم حلول وأفكار خارج الصندوق. ولكن الحقيقة هي أننا لن ننتصر على الطائرات المسيرة بالدفاع بل بالهجوم".

"لن نتمكن من نصب شبكات فوق كل دولة إسرائيل، ولن نتمكن أيضاً من تغطيتها برشاشات أوتوماتيكية. لا يمكننا أن نقوم بتحصين أنفسنا بلا حدود. فرض ثمن رادع وغير متناسب على العدو يجب أن يكون جزءاً من جهد الدفاع عن مقاتلينا"، قال.