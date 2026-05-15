قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بزيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب مع إيران. هذه التفاصيل يُسمح بنشرها هذا الصباح (الجمعة) بعد الكشف عن زيارة مسؤولين كبار آخرين - من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما يُسمح بنشره اليوم (الجمعة). ليس فقط رئيس الحكومة، بل أيضًا رئيس الموساد دادي برنياع ورئيس الشاباك دافيد زيني.

كما هو معلوم، تم نشر خبر إجراء الزيارات لأول مرة في وقت سابق هذا الأسبوع. في البداية، أفاد "وول ستريت جورنال" أن برنياع قام بزيارة رسمية واحدة على الأقل إلى الإمارات منذ بدء المواجهة المباشرة مع إيران. ووفقًا لمصادر عربية ومصدر مطلع على التفاصيل، كانت الرحلات تهدف إلى تنسيق التحركات العسكرية والدفاعية بين الدولتين.

بعد عدة ساعات، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قام بزيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى بالرئيس الشيخ محمد بن زايد، وذلك في خضم عملية "زئير الأسد". وأشير إلى أن "هذه الزيارة أدت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

مع ذلك، نفت الإمارات الزيارة. وجاء في بيان أصدرته: "تؤكد الدولة أن علاقتها مع إسرائيل هي علاقات معلنة، نشأت في إطار اتفاقيات إبراهيم المعروفة والمشهورة، وليست قائمة على السرية أو ترتيبات خفية. وبناءً عليه، فإن كل الادعاءات حول زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها إطلاقاً، إلا إذا تم الإعلان عنها من قبل الجهات الرسمية المخولة في الإمارات. وتدعو الدولة وسائل الإعلام إلى التحقق من دقة المعلومات، والامتناع عن نشر معلومات غير مؤكدة أو استخدامها لخلق انطباع سياسي".