لغز مجزرة جسر مصياف.. اتحاد العلويين يكشف تفاصيل جديدة وأسماء متهمين

اتهم اتحاد العلويين السوريين في أوروبا جهات أمنية تابعة للسلطات السورية الحالية بالمسؤولية عن مقتل سبعة أشخاص في حادثة جسر مصياف، معلنًا أنه توصل، وفق تحقيق استقصائي أجراه، إلى أسماء أشخاص يقول إنهم متورطون في تنفيذ "المجزرة" وإصدار فتاوى مرتبطة بها وتوفير الغطاء لها.

وقال الاتحاد، في بيان صدر في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن أهالي الضحايا لا يزالون ينتظرون كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، منتقدًا ما وصفه بصمت وزارة الداخلية التابعة للسلطات القائمة وعجزها عن تقديم إجابات بشأن المسؤولين عن الجريمة.

وبحسب البيان، خلص التحقيق الذي أجراه الاتحاد إلى تحديد أسماء أشخاص يتهمهم بالتورط في الحادث، من بينهم الشيخ أسامة إسماعيل من تلدو، الذي اتهمه الاتحاد بإصدار فتوى بالقتل، وموفق غازي القاضي، الذي وصفه البيان بأنه قائد منطقة الحولة حاليًا، وقال إن المجزرة نُفذت بعلمه ومباركته.

كما ذكر الاتحاد أن المركبة المستخدمة في تنفيذ الهجوم تتبع لأمن طرق الحولة، واتهم أربعة أشخاص بالمشاركة في التنفيذ، وهم أحمد عبدو السعيد القاسم، وعبد الرحمن عبدو السعيد القاسم، وعلي وليد حسنو، وحسين عبدو سعد الدين.

وأكد الاتحاد أن هذه الأسماء والاتهامات تستند إلى ما وصفه بـ"تحقيق استقصائي" أجراه كوادره، مشيرًا إلى أنه وضع الملف، بما يتضمنه من أسماء وقرائن، في عهدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والجهات الدولية المختصة.

وأضاف البيان أن المجموعة التي يتهمها الاتحاد بالضلوع في الحادث مرتبطة، وفق روايته، بحوادث قتل أخرى، بينها ما وصفه بـ"مجزرة فاحل الأولى" وأعمال عنف استهدفت علويين في الساحل السوري.

كما اتهم الاتحاد مسؤولًا أمنيًا في المنطقة بالإفراج سابقًا عن بعض الأشخاص الذين قال إن الأهالي أوقفوهم للاشتباه بارتكابهم عمليات سرقة، معتبرًا أن عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم ساهم في تكرار الانتهاكات.

وفي ختام بيانه، دعا اتحاد العلويين السوريين في أوروبا أبناء الطائفة العلوية إلى التمسك بالوحدة والتضامن، مؤكدًا أنه سيواصل، بحسب البيان، توثيق ما يعتبره انتهاكات بحق المدنيين وملاحقة المسؤولين عنها عبر القنوات الدولية.