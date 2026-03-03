ماذا حققت إسرائيل من اختراق كاميرات المراقبة في العاصمة الإيرانية؟

ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية مساء اليوم (الاثنين) أن أحد الأدوات الأكثر فاعلية التي ساعدت في جمع معلومات عن خامنئي قبل اغتيال علي خامنئي يوم السبت كانت كاميرات المرور في طهران. ووفقاً للتقرير، فقد تم اختراق كاميرات المرور في عاصمة إيران قبل سنوات، وتم تشفير الصور منها وبثها إلى خوادم في إسرائيل، وذلك بحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل.

إحدى الكاميرات الرئيسية التي تابعها الاستخبارات الإسرائيلية وضعت بزاوية أتاحتها متابعة المسؤولين الذين وصلوا للقاء القائد الأعلى في المجمع المؤمّن، وأين اعتادوا ركن سياراتهم الخاصة. وهكذا، حسب المصادر، علموا في يوم الاغتيال أن خامنئي اجتمع مع المسؤولين الذين تم اغتيالهم معه، ومن كان موجودًا في الاجتماع.

قال مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية لصحيفة فايننشال تايمز: "لقد عرفنا طهران كما نعرف القدس، وعندما تعرف مكاناً جيداً كشارع نشأت فيه، تلاحظ كل شيء صغير ليس في مكانه".

بالإضافة إلى بث صور من كاميرات المراقبة المرورية في طهران، تقول صحيفة فايننشال تايمز إن أجهزة الاستخبارات استخدمت طريقة رياضية تُسمى "تحليل الشبكات الاجتماعية"، حيث يُحلَّل مليار نقطة بيانات بهدف كشف مراكز قوة غير متوقعة وتحديد أهداف جديدة للاغتيال. كما استخدموا استخبارات الإشارات (سيغينت)، مثل شبكات الهواتف المحمولة التي تم اختراقها، ومصادر بشرية (يومينت).

وفقًا لأحد المصادر التي تمت مقابلتهم في "فاينانشال تايمز"، كان أحد الأمور غير المعتادة التي لاحظوها في سلوك خامنئي قبل اغتياله هو أنه اتخذ احتياطات، حيث كان المرشد الأعلى لإيران يتوقع أن يموت كشهيد. كما هو معروف، في زمن التوترات التي سبقت الحرب، كان خامنئي يختبئ في اثنين من المخابئ الخاصة به خوفًا حقيقيًا من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستحاولان اغتياله – وهو ما حدث بالفعل يوم السبت الماضي.