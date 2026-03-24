عرض رئيس الموساد ديدي برنياع في واشنطن خطة لإسقاط النظام، لكن بخلاف الادعاءات لم يقل إن ذلك ممكن في بداية القتال - هكذا أفاد المراسل السياسي غاي عزريئيل الاثنين. ووفقًا للخطة، فإن عنصر الخروج إلى الشوارع يظهر بعد العملية - وقد يستمر حتى عدة أشهر.

كما هو معروف، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن وجود إحباط في البيت الأبيض، بدعوى أن رئيس الموساد وعد بأنه سيكون بالإمكان إسقاط النظام في إيران من خلال انتفاضة مدنية في بداية الحرب، وهو ما لم يتحقق ويُعرض كنقص في التخطيط.

علاوة على ذلك، يمكن الإبلاغ أن أجزاء مركزية في البرنامج لم تُنفذ بعد وتتطلب موافقات إضافية. رئيس الموساد أوضح أن هناك إمكانية، لكن الحديث يدور عن عملية طويلة وفي كل الأحوال هذا متعلق فقط بعد انتهاء القتال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن الرئيس ترامب نفسه دعا الجمهور الإيراني إلى البقاء في منازلهم خلال العملية وحذّر من أن الخروج إلى الشوارع أمر خطير، مما يجعل التقارير عن خيبة أمل أمريكية من الوعود المزعومة أمرا مثيراً للاستغراب على الأقل.