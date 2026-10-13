أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن التقديرات الأولية بشأن الجسم الغامض الذي رُصد في شمال إسرائيل تشير إلى أنه قد يكون جسمًا شبيهًا بمنطاد أو جهازًا يحلّق باستخدام الهواء الساخن، مؤكدًا أنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات حاسمة بشأن مصدره أو الغرض منه.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن التحقيق الذي أُجري في الحادث أتاح استبعاد احتمال أن يكون الجسم طائرة مسيّرة أو طائرة من دون طيار، مرجحًا أن يكون جسمًا غير خطير انجرف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب البيان، رصدت منظومات المراقبة والكشف التابعة لسلاح الجو الجسم، وتابعته ووجّهت القوات الميدانية خلال التعامل مع الحادث. كما عزز الجيش إجراءات الحماية في البلدات الإسرائيلية، بما في ذلك فرق الدفاع المحلية، إلى حين استكمال الفحوصات.

ولم يُعثر على الجسم حتى الآن، فيما أكد الجيش أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

الجيش يوضح أسباب الإنذارات والاعتراضات

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث باسم الجيش إلى تزايد التقارير عن عمليات رصد خاطئة واعتراضات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سلاح الجو يواصل العمل على اكتشاف التهديدات والتعامل معها على جبهات متعددة، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والقوات المنتشرة في الميدان.

وقال الجيش إن التمييز بين طائرة مسيّرة وطائر قد يكون صعبًا في بعض الحالات، ولذلك لا تخاطر القوات عند رصد تهديد محتمل، بل تبدأ إجراءات سريعة لتحديد طبيعة الهدف والتعامل معه.

وأضاف أن عمليات المسح والبحث مستمرة في المنطقة، جوًا وبرًا، بالتوازي مع مراجعة أداء أنظمة الكشف وتحسين قدراتها على التمييز بين الأجسام، واستخلاص الدروس من الحوادث الميدانية.