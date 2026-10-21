إسرائيل: الإفراج عن أربعة مشتبه بهم في الاعتداء على مصورة أمريكية قرب رام الله

قررت محكمة الصلح في القدس الإفراج عن ثلاثة مشتبه بهم في الاعتداء على المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين، العاملة لدى صحيفة «واشنطن بوست»، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، فيما أُفرج عن مشتبه به رابع من دون شروط تقييدية.

ووقع الاعتداء يوم الجمعة الماضي في قرية الطيبة قرب رام الله، فيما يُنتظر عقد جلسات خلال الساعة المقبلة للنظر في قضايا ثلاثة مشتبه بهم إضافيين.

وقالت القاضية موريا تشيركا خلال الجلسة إنه لا خلاف على خطورة حادثة الاعتداء، لكنها أشارت إلى أن المقطع المصور الوحيد الذي عُرض عليها يُظهر، بحسب تقديرها، أن صحفيين فرّوا من المكان إثر إلقاء الحجارة.

وأضافت أن المشتبه بهم ينفون أي صلة بالحادثة، في حين تواصل المحكمة النظر في الإجراءات المتعلقة ببقية المشتبه بهم.

وتأتي قرارات الإفراج في أعقاب الاعتداء الذي استهدف المصورة الأمريكية في الضفة الغربية، وسط متابعة قضائية للقضية وتداعياتها.