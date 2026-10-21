الليكود يهاجم بن غفير: «يطلق النار داخل المدرعة وينشر أكاذيب عن نتنياهو»
أركياع توقف بيع التذاكر إلى المغرب "بسبب متطلبات الجهات الأمنية" • تم الشعور بزلزال في منطقة العربة • التحالف بقيادة السعودية أعلن أن قواته اعترضت مسيرات، بعضها بالقرب من مدينة المدينة المنورة
أخبار في الوقت الحقيقي، 26.10.21: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: ستة أيام للانتخابات في إسرائيل. حظر تجول ليلي في فرنسا بسبب أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد، وهناك خشية من اندلاع أعمال شغب أيضاً في إيطاليا. هزة أرضية شعر بها في منطقة وادي عربة. السعودية تعلن اعتراض مسيرات ، جزء منها قرب المدينة المنورة.الليكود يهاجم بن غفير: «يطلق النار داخل المدرعة وينشر أكاذيب عن نتنياهو»
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الليكود يهاجم بن غفير: «يطلق النار داخل المدرعة وينشر أكاذيب عن نتنياهو»
شنّ حزب الليكود هجومًا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، متهمًا إياه بمهاجمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونشر ما وصفه الحزب بـ«الأكاذيب الصارخة» ضده.
وقال الليكود، في بيان، إن بن غفير «يطلق النار داخل المدرعة»، في إشارة إلى مهاجمة أحد أطراف المعسكر السياسي لحلفائه من الداخل، مؤكدًا أنه سيبقى وزيرًا بارزًا في الحكومة المقبلة، شريطة فوز المعسكر اليميني وعدم انتصار معسكر اليسار والأحزاب العربية.
واتهم الحزب بن غفير باستخدام حسابه الدعائي الخاص على منصة إنستغرام لمهاجمة نتنياهو، معتبرًا أن منشوراته تتضمن ادعاءات كاذبة وفجّة بحق رئيس الوزراء والليكود.
إسرائيل: الإفراج عن أربعة مشتبه بهم في الاعتداء على مصورة أمريكية قرب رام الله
قررت محكمة الصلح في القدس الإفراج عن ثلاثة مشتبه بهم في الاعتداء على المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين، العاملة لدى صحيفة «واشنطن بوست»، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، فيما أُفرج عن مشتبه به رابع من دون شروط تقييدية.
ووقع الاعتداء يوم الجمعة الماضي في قرية الطيبة قرب رام الله، فيما يُنتظر عقد جلسات خلال الساعة المقبلة للنظر في قضايا ثلاثة مشتبه بهم إضافيين.
وقالت القاضية موريا تشيركا خلال الجلسة إنه لا خلاف على خطورة حادثة الاعتداء، لكنها أشارت إلى أن المقطع المصور الوحيد الذي عُرض عليها يُظهر، بحسب تقديرها، أن صحفيين فرّوا من المكان إثر إلقاء الحجارة.
وأضافت أن المشتبه بهم ينفون أي صلة بالحادثة، في حين تواصل المحكمة النظر في الإجراءات المتعلقة ببقية المشتبه بهم.
وتأتي قرارات الإفراج في أعقاب الاعتداء الذي استهدف المصورة الأمريكية في الضفة الغربية، وسط متابعة قضائية للقضية وتداعياتها.
ترامب يعلن إطلاق سراح معلم أمريكي من السجون الروسية بعد أربع سنوات دون مقابل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا أفرجت عن المعلم الأمريكي ستيفن هوبارد، البالغ من العمر 74 عامًا، بعد نحو أربع سنوات من احتجازه، مؤكدًا أن الإفراج عنه تم من دون صفقة تبادل أو تقديم مقابل من جانب الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن هوبارد في طريقه إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يلتقي عائلته قريبًا، معتبرًا أن إطلاق سراحه يمثل خطوة استثنائية في التعامل مع روسيا.
وأضاف ترامب أن واشنطن لم تضطر إلى تقديم أي شيء مقابل الإفراج، واصفًا الأمر بأنه سابقة في العلاقات مع موسكو، ومشيرًا إلى أن هذه الخطوة كان ينبغي أن تتحقق منذ فترة طويلة.
ووجّه الرئيس الأمريكي انتقادات إلى إدارة سلفه جو بايدن، متهمًا إياها بالفشل في تحقيق تقدم خلال المفاوضات مع الكرملين بشأن القضية.
وكان هوبارد قد اعتُقل في أوكرانيا عام 2022، وفقًا لما ورد في التصريحات التي نشرها ترامب بشأن الإفراج عنه.
إسرائيل تمنع طيارًا من أصول إيرانية في «يونايتد إيرلاينز» من العمل على رحلات إليها
قررت السلطات الإسرائيلية منع طيار من أصول إيرانية يعمل لدى شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" من المشاركة في رحلات متجهة إلى إسرائيل، عقب معلومات نُقلت بشأنه من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية إلى الجهات الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية.
وأكد مسؤولون كبار في وزارة المواصلات لموقع «واي نت» أنه لن يُسمح بدخول رحلات إلى إسرائيل إذا كان الطيار المعني ضمن طاقمها، وذلك بعد تلقي المعلومات المتعلقة به.
وبحسب منشورات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الطيار، ويدعى سينا أمجدیان، عبّر عن دعمه للنظام الإيراني والحرس الثوري اللبناني وحزب الله. ولم يتضمن التقرير تفاصيل مستقلة تؤكد هذه الادعاءات.
وأشار التقرير إلى أن الطيار لا يقود رحلات خارج الولايات المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية قررت منع دخوله إلى البلاد على أي حال.
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هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب منطقة وادي عربة
أعلن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي رصد هزة أرضية في منطقة وادي عربة، عند الساعة 11:00، بلغت قوتها وفق التقديرات الأولية 3.4 درجات على مقياس ريختر.
أركياع توقف بيع تذاكر الرحلات إلى مراكش بطلب من الجهات الأمنية الإسرائيلية
أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية «أركياع» وقف بيع تذاكر الرحلات إلى مدينة مراكش المغربية حتى إشعار آخر، استجابةً لطلب من الجهات الأمنية الإسرائيلية، فيما تدرس الشركة مستقبل تشغيل الخط ومصير الرحلات التي سبق بيع تذاكرها.
وقالت الشركة إنها تبحث تداعيات القرار على الرحلات المحجوزة بالفعل، في ظل عدم وضوح الإجراءات التي ستُعتمد بشأن تسيير الرحلات الإسرائيلية إلى المغرب.
وأضافت «أركياع» أنه في حال قررت السلطات الإسرائيلية وقف رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى مراكش، فإنها ستدرس بدائل تسمح باستمرار تشغيل الخط، من بينها تسيير الرحلات عبر شركائها التجاريين.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الرحلات الإسرائيلية إلى مراكش حالة من عدم اليقين بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة، وسط تساؤلات عن انعكاس الإجراءات الجديدة على حركة الطيران بين إسرائيل والمغرب.
استدعاء نتنياهو ورئيس الأركان زامير للإدلاء بشهادتيهما في قضية الغواصات الإسرائيلية
تبدأ لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات الإسرائيلية، الأحد المقبل، الاستماع إلى شهادات خلف أبواب مغلقة، بعد استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب رئيس الموساد السابق يوسي كوهين والرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.
تقرير: إسرائيل كانت تخطط لشن هجوم على إيران هذا الشهر، لكن ترامب أوقفها.
أفادت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز أن ترامب أوقف الهجوم بسبب معارضته لتجديد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ووفقًا للمصادر نفسها، كان الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات توليد الطاقة.
اعتراض أربع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في الأجواء السعودية
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن، شرق المملكة وبالقرب من المدينة المنورة.
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