خامنئي رداً على ترامب: "السلاح الذي يُغرق حاملة الطائرات أخطر منها"

على خلفية إجراء محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران التي تُعقد اليوم (الثلاثاء) في جنيف، رد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، على التهديدات التي أطلقها الليلة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

في حديث أجراه ترامب خلال الليل مع صحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال مهددًا بشكل غير مباشر بشأن المفاوضات مع إيران: "لا أعتقد أنهم يريدون عواقب عدم إبرام صفقة". في حديثه أشار ترامب إلى هجوم أمريكي على إيران.

رداً على أقواله، أرسل خامنئي رسالة تهديد خاصة به وقال: "السلاح الذي يغرق حاملة الطائرات (الأمريكية) أخطر من حاملة الطائرات نفسها، فالسلاح الذي يستطيع إغراق سفينة إلى قاع البحر أهم بكثير من السفينة نفسها".

كما تم اقتباس خامنئي وهو يتوجه مباشرة إلى ترامب قائلاً: "لن تتمكن من تدمير الجمهورية الإسلامية"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيران بالعربية".

في غضون ذلك، بدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مقر إقامة سفير عمان في جنيف. وصلت إيران إلى المحادثات مع موقف واضح يفيد بأن التفاوض سيكون فقط حول الملف النووي. لذلك، لا مجال للحديث عن التخصيب الصفري أو نقل اليورانيوم.

كذلك، الإيرانيون لا يوافقون على مناقشة برنامج الصواريخ الباليستية ووكلائها في الشرق الأوسط. في إيران يدّعون أن الأساس لأي اتفاق هو رفع العقوبات عن النظام، وأن المحادثات هي استمرار للمحادثات التي جرت في شهر يونيو الماضي.