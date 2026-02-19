واشنطن تُقر خطط ضرب إيران… وترامب لم يحسم قرار التنفيذ بعد

أقرت الولايات المتحدة يوم الخميس خططاً وأهدافاً عملياتية في إيران، تحسباً لأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجوم. ويزعم مسؤولون أمريكيون وأجانب أيضاً أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن "ما إذا" و"متى" سيحدث ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك محاولة من إيران لضم حزب الله إلى المعركة. في إسرائيل أعدوا حزمة أهداف واسعة في حال فتحت جبهة إضافية من الشمال. مصدر أمني قال: "حزب الله سيندمون على أي محاولة للانضمام".

كما هو معروف، ورد في وسائل الإعلام الأمريكية أن مسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي قالوا لترامب إن الجيش "سيكون جاهزاً لهجمات محتملة ضد إيران بحلول نهاية هذا الأسبوع". ومع ذلك، تم الإبلاغ أن الجدول الزمني لأي عملية قد يمتد إلى ما بعد السبت أو الأحد. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة CNN: "ترامب يمضي وقتاً طويلاً في التفكير في هذا الموضوع".

كذلك، أفادت شبكة CBS أن البنتاغون سينقل خلال الأيام الثلاثة المقبلة بعض أفراده من الشرق الأوسط إلى خارج المنطقة، خاصة إلى أوروبا أو عودة إلى الولايات المتحدة، وذلك استعدادًا لعملية محتملة أو ردود فعل انتقامية من قبل إيران. مصدر آخر في إدارة ترامب قال لصحيفة "تيلغراف" البريطانية: "هناك احتمال بنسبة 90% لاندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع القريبة القادمة".

أحد المصادر التي تحدثت إلى CBS أوضح أن هذا إجراء قياسي للبنتاغون لنقل قوات تحسباً لنشاط عسكري محتمل، ولا يشير ذلك بالضرورة إلى أن هجومًا على إيران وشيك. من بين الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة في إيران: صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مخازن صواريخ، مواقع نووية وأهداف عسكرية أخرى، مثل مقر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

قال مسؤولان أمنيان إسرائيليان لـ"نيويورك تايمز" إنه "تجري استعدادات جدية لاحتمال تنفيذ هجوم مشترك مع الولايات المتحدة"، رغم أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن تنفيذ هجوم كهذا. وأضافا أن التخطيط هو "توجيه ضربة قاسية لعدة أيام بهدف إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات".