مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS: "ترامب فهم الاحتياجات، لكن سيتعين علينا أن نكون مرنين"

بعد قمة ترامب-نتنياهو، صرح مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS اليوم (الأربعاء) بأن "الاجتماع كان أفضل من المتوقع، وقد فهم الرئيس الاحتياجات"، مضيفاً أن إسرائيل "لا يمكنها أن تقول "لا" لكل شيء، وسيتعين علينا أن نكون مرنين بشأن بعض الأمور".

إيران، غزة، طلب العفو، وتركيا، كلها قضايا طُرحت في الاجتماع السادس خلال عام بين رئيس الحكومة ورئيس الولايات المتحدة الليلة الماضية. وكما كان متوقعاً، فإن الإطراءات الشخصية التي أغدقها ترامب على نتنياهو، في أجواء ريفية هادئة في مزرعته بولاية فلوريدا، ستُوجه مباشرةً إلى حملة حزب الليكود الانتخابية المقبلة. ومع ذلك، فإن الثمن السياسي الذي ستدفعه إسرائيل سيتضح قريباً.

من وجهة نظر ترامب، الانتقال إلى المرحلة ب' هو أمر محسوم على الرغم من أن حماس لم تُعد بعد آخر مختطف، ران جويلي. في الموضوع الذي كان نتنياهو يود التركيز عليه أولاً، إيران، لم يجب الرئيس بشكل صريح على سؤال i24NEWS حول ماذا سيفعل. في إيران، ردوا بالفعل على التهديدات، حيث كتب الرئيس بازشكيان على منصة X: "ردنا على أي عدوان سيكون قاسياً ومؤسفاً".

I24NEWS

وليس فقط في إيران - فعليًا الرئيس أعطى موافقة لهجوم محتمل أيضًا في لبنان، حيث من المتوقع أن حزب الله لن يلتزم بالموعد النهائي لنزع سلاحه. بعد القمة بين الاثنين، سيواصل رئيس الوزراء لقاءاته مع الجالية اليهودية في فلوريدا، لكن من المتوقع أن يعود غدًا إلى مار-أ-لاجو للمشاركة في حفلة رأس السنة الميلادية التي دعاه إليها ترامب.