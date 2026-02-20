تركي الفيصل وغراهام يعلّقان على الخلاف السعودي-الإماراتي… هل حل الأزمة يقترب؟

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السعودي، أن الخلاف القائم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "لن يدوم"، معربًا عن ثقته في تجاوز المرحلة الحالية.

وقال الفيصل، خلال حوار تلفزيوني، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى أسس راسخة، مضيفًا: "أعتقد أن الخلاف القائم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لن يدوم، بل سيتم تخطي هذه المرحلة بما يأتي بالخير والمحبة".

وشدد على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيواصل مسيرته رغم ما قد يشهده من تباينات بين أعضائه، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة أثبتت قدرة دول المجلس على احتواء الخلافات وتجاوزها.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين الرياض وأبوظبي منذ ديسمبر الماضي، على خلفية تباين المواقف بشأن تطورات في شرق اليمن، لا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما اعتبرته الرياض مساسًا بأمنها القومي.

في السياق ذاته، دعا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، العضو البارز في الحزب الجمهوري، إلى إطلاق حوار في أقرب وقت ممكن بين السعودية والإمارات لحل خلافاتهما، مؤكدًا أن المملكة تمثل "المفتاح لاستقرار المنطقة والعالم".

وأشار غراهام، عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أهمية الدور السعودي في الملفات الإقليمية، مشيدًا بالتزام القيادة السعودية برؤية 2030 وبنهج التكامل الإقليمي.

وتُعتبر العلاقات السعودية-الإماراتية من أبرز ركائز التوازن في الخليج العربي، في ظل شراكات اقتصادية وأمنية واسعة، ما يجعل الحفاظ على استقرارها عنصرًا حاسمًا في استقرار المنطقة ككل.