رد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال مقابلة على الجدل الذي أثارته مقابلته الأخيرة مع الإعلامي تاكر كارسون ، مؤكدًا أن أقواله “أُخرجت من سياقها بشكل متعمد ومضلل”. وقال إن ما جرى كان “تحريرًا استراتيجيًا” هدفه خلق رواية غير دقيقة، مشددًا على أنه أرسل النص الكامل للمقابلة إلى عدد من القادة العرب لتوضيح الصورة بعد موجة الانتقادات التي أعقبت نشرها.

هاكابي أضاف خلال المقابلة مع موقع "واينت" الإسرائيلي أنه يأمل بأن يتخذ الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إجراءات قانونية ضد كارلسون بعد اتهامات بالتشهير جرى التراجع عنها لاحقًا، معتبرًا أن ما حدث يتجاوز الخلاف الإعلامي إلى “خطاب خطير يحمل أبعادًا معادية لإسرائيل”.

وفي سياق آخر، قال السفير إنه لا يتوقع أن يعاقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هرتسوغ في حال رفض منح عفو لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ملفاته القضائية، مؤكدًا أن للرئيس الإسرائيلي الحق في اتخاذ قراره بحرية.

كما وجّه هاكابي رسالة تحذير إلى إيران، داعيًا إياها إلى “قراءة الإشارات”، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ ضربات محدودة أو أوسع نطاقًا إذا اقتضت الضرورة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.