مستوطنون يحرقون جرافات ومركبات في بيتا.. 1369 اعتداءً بالضفة خلال أكتوبر

أحرق مستوطنون، مساء الاثنين، ثلاث جرافات وعدداً من المركبات والمعدات التابعة لمناشر الحجر في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس، في هجوم واسع استهدف منشآت اقتصادية فلسطينية وألحق أضراراً بالممتلكات.

وقالت مصادر فلسطينية: إن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية وأضرموا النيران في الجرافات والمركبات والمعدات، فيما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي البلدة بالتزامن مع الهجوم.

ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد الهجمات الاستيطانية التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في بيتا، حيث لم تعد الاعتداءات تقتصر على الأراضي الزراعية ومحيط جبل صبيح، بل امتدت بصورة متكررة إلى المنشآت الصناعية والمركبات والمرافق الاقتصادية التي تشكل مصدراً أساسياً لرزق السكان.

أكثر من 1300 اعتداء خلال أكتوبر

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا 1369 اعتداءً بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بارتفاع نسبته 111.6% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

وسجلت محافظة نابلس 353 اعتداءً استيطانياً، لتأتي في المرتبة الثانية بعد رام الله والبيرة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق العنف الاستيطاني في شمال الضفة الغربية ومحيط التجمعات الفلسطينية.

وشملت الاعتداءات تخريب الممتلكات وسرقة المركبات والمعدات والمنشآت الزراعية، إلى جانب الاعتداء على الأراضي والمزروعات، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصادر رزق الفلسطينيين ويزيد الضغوط الاقتصادية والمعيشية عليهم.

بيتا.. من المواجهة على جبل صبيح إلى استهداف المنشآت الاقتصادية

وتحتل بلدة بيتا موقعاً مركزياً في خريطة المواجهة الاستيطانية جنوب نابلس، خصوصاً منذ تصاعد الصراع حول جبل صبيح وإقامة البؤرة الاستيطانية «إيفياتار» على قمته. وتحول الجبل خلال السنوات الماضية إلى عنوان دائم للاحتجاجات الفلسطينية والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في ظل تمسك أهالي البلدة بأراضيهم ورفضهم إقامة البؤرة الاستيطانية عليها.

لكن المواجهة لم تبقَ محصورة في جبل صبيح، إذ امتدت الاعتداءات إلى الأراضي الزراعية والمنازل والمركبات والمنشآت الاقتصادية. ففي 26 تموز الماضي، تعرضت المنطقة الصناعية شرق بيتا لهجوم أُحرقت خلاله شاحنة، فيما هاجم مستوطنون في 18 أيلول منشأة صناعية وبركساً في منطقة أبو الحمرا، وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة.

وفي الثاني من أيلول، أحرق مستوطنون مركبتين في المنطقة الشرقية من البلدة، فيما شهدت بيتا في الثالث من آب إحراق أراضٍ وأشجار في منطقة الحرايق.

وتكشف هذه الوقائع عن نمط متكرر من الاعتداءات التي تطال قطاعات مختلفة من الحياة الفلسطينية، من الأرض الزراعية إلى الممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية، بما يثير مخاوف من اتساع دائرة الاستهداف لتشمل البنية الإنتاجية ومصادر الدخل المحلية.

أسئلة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

ويضع الهجوم الأخير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام تساؤلات تتجاوز التعامل مع حادثة إحراق ممتلكات، في ظل تكرار الاعتداءات في البلدة واستهداف المنطقة ذاتها والمنشآت الاقتصادية فيها. كما يثير تساؤلات بشأن فاعلية الإجراءات الأمنية وقدرة الشرطة والجيش على منع مجموعات المستوطنين من تنفيذ هجمات واسعة والوصول إلى أهداف مدنية واقتصادية.

وتشير تقارير دولية إلى استخدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين البؤر الاستيطانية كنقاط انطلاق لاعتداءات على الفلسطينيين، في سياق أوسع من التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض السيطرة على مناطق جغرافية متنازع عليها. وفي حالة بيتا، يكتسب هذا السياق أهمية إضافية بسبب موقع بؤرة «إيفياتار» على جبل صبيح، قرب الطريق الرابط بين نابلس والأغوار.

ويرى مراقبون أن ما يجري في بيتا لا يمكن اختزاله في حريق داخل منطقة صناعية، بل يمثل محطة جديدة في مسار متواصل من الاعتداءات التي تتداخل فيها اعتبارات التوسع الاستيطاني والعنف الميداني، وتضع الفلسطينيين أمام تحديات متزايدة لحماية أراضيهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

كما أن استمرار هذه الهجمات يفتح نقاشاً أوسع داخل إسرائيل بشأن مسؤولية الجهات الأمنية عن منع العنف الاستيطاني، ومساءلة مرتكبيه، والحد من تحوله إلى واقع متكرر يطال التجمعات الفلسطينية ومقومات حياتها الاقتصادية والاجتماعية.