مطالب واشنطن من طهران: تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة قدمت إلى جنيف قائمة مطالب من إيران، قد يكون من الصعب عليها قبولها. من بين الأمور، يطالب الأمريكيون بتفكيك المواقع النووية الرئيسية وتسليم اليورانيوم الذي بحوزتهم. في هذه الأثناء، تم تعليق المحادثات في جنيف وستستأنف في ساعات المساء. وقد خرجت الوفود للتشاور.

مطالب الولايات المتحدة من إيران:

• تدمير جميع مواقع المنشآت النووية الثلاثة: فوردو، نطنز، أصفهان.

• تسليم كل اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة الأمريكية.

• بدون بنود غروب (sunset clauses).

• تخصيب معدوم، لكن يُسمح بالحفاظ على مفاعل طهران.

• تخفيف محدود جدًا للعقوبات في البداية، وزيادة في حال امتثال إيران للشروط.

بالتوازي، من المتوقع أن تعرض إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة مسودة تسمح لها بمستوى معين من التخصيب، لكن بحيث تتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عرض انتصار"، وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وفقًا للتقرير، أفادت أربعة مصادر إيرانية رسمية أن إيران ستقترح وقف تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وبعد ذلك ستنضم إيران إلى كونسورتيوم إقليمي وستحافظ على مستويات تخصيب دنيا تبلغ حوالي 1.5%.

إيران قد تعرض لاحقًا تخفيفًا تدريجيًا لمخزون اليورانيوم المخصب الذي بحوزتها، في الوقت الذي تسمح فيه لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة الأنشطة ومتابعة تنفيذ الاتفاق.