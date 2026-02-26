أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية صباح اليوم (الخميس) أنه قبيل جولة مفاوضات اليوم في جنيف، تسعى إيران إلى إغراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال حوافز مالية، بما في ذلك الاستثمارات في احتياطيات النفط والغاز الهائلة لديها، كجزء من الجهود لإقناعه بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وتجنب الحرب.

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه لم يتم تقديم أي عرض تجاري للولايات المتحدة حتى الآن. وأضاف المسؤول: "لم يُناقش هذا الأمر مطلقاً. وقد أوضح الرئيس ترامب أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً ولا القدرة على صنعه".

قال شخص مطلع على الموضوع إن احتمال فرص الاستثمار "موجه بشكل خاص نحو ترامب، 'مكافأة اقتصادية' كبيرة في النفط والغاز وحقوق التعدين والمعادن الحيوية وما إلى ذلك". وأضاف مصدر آخر أن مناقشات جرت حول عرض استثمارات أمريكية لإيران في مجالي الغاز والنفط، لكنه أشار إلى أن العرض لم يُعرض رسميًا على واشنطن.

وقال المصدر: "إيران تنظر إلى فنزويلا كحالة اختبار"، في إشارة إلى مساعي ترامب لحث الشركات الأمريكية على تأمين صفقات نفطية في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو الشهر الماضي.