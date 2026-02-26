تقرير: مستشارو ترامب يفضّلون أن تهاجم إسرائيل إيران أولاً

يفضل مستشارون كبار للرئيس دونالد ترامب أن تهاجم إسرائيل إيران أولاً قبل أن تبدأ الولايات المتحدة هجومًا على البلاد، وذلك حسبما أفاد موقع "بوليتيكو" صباح اليوم (الخميس). ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، يبدو أن الإدارة تأخذ برأي الجمهور - حيث تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الأمريكيين، وخاصة الجمهوريين، يدعمون تغيير النظام في إيران، لكنهم غير مستعدين للمخاطرة بحياة الأمريكيين في معركة من أجل تحقيق ذلك.

وقال أحد الأشخاص المشاركين في المناقشات، بحسب التقرير: "إن الانطباع السائد في الإدارة هو أنه من الناحية السياسية سيبدو الأمر أفضل بكثير إذا هاجم الإسرائيليون أولاً بمفردهم، وعندما يرد الإيرانيون علينا سيعطينا ذلك سبباً آخر للتحرك".

على الرغم من المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع، فمن المرجح أن يكون أي هجوم محتمل على إيران هجومًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا للمصادر. ويشير أول شخص مطلع على المناقشات إلى أن التفكير السائد لدى الرئيس هو "سنقصفهم"، وذلك على الرغم من استئناف المحادثات اليوم في جنيف.

https://x.com/i/web/status/2026803845704376643 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

لكن يبقى السؤال حول نطاق العملية قائماً. وقال أحد المشاركين في المناقشات إن من بين الاعتبارات الرئيسية مخاطر استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية، الأمر الذي تقول الإدارة إنه قد يمنح الصين فرصة لغزو تايوان، واحتمالية وقوع خسائر بشرية أمريكية إذا اختارت الولايات المتحدة الخيار الأكثر عدوانية.

وفي هذا السياق، قال الليلة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس: "نرى أدلة على أن إيران تحاول إعادة بناء سلاح نووي". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو قبل استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف: "ستتركز المحادثات بشكل أساسي على الملف النووي. إيران تمتلك أسلحة تقليدية تهدف إلى مهاجمة أمريكا، وهي تحاول الحصول على صواريخ باليستية عابرة للقارات... حقيقة أن إيران غير مستعدة لمناقشة قضية الصواريخ الباليستية هي مشكلة كبيرة جدًا".