إسرائيل انتظرت اجتماع مسؤولي النظام : كواليس الهجوم في ايران

الهجوم المفاجئ في إيران الذي شنته صباح اليوم (السبت) إسرائيل والولايات المتحدة نُفذ بشكل متزامن في عدة مواقع في طهران، حيث اجتمع كبار المسؤولين في القيادة السياسية والأمنية في إيران.

يستعد الجيش الإسرائيلي لذلك بخطة عملياتية تم تطويرها على مدى عدة أشهر، وفي مركزها جهد استخباراتي من الاستخبارات العسكرية لتحديد فرصة عملياتية في اللحظة التي يجتمع فيها كبار قادة النظام. ومع ذلك، تم اتخاذ القرار بالهجوم في ساعات الصباح وعدم القيام به خلال الليل، بينما نجحت إسرائيل في تحقيق مفاجأة تكتيكية للمرة الثانية رغم الاستعدادات المكثفة للإيرانيين.

آلاف الساعات من العمل الاستخباراتي المكثف في مشروع الأهداف التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي نجح في مضاعفة عدد الأهداف بمئات النسب المئوية، بحيث أصبحت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران كلما دعت الحاجة. وذلك بالتوازي مع دقة تحديد مواقع القادة والقيادة العليا الإيرانية. الثقة بالقدرات الاستخباراتية والعملياتية لإسرائيل تُعتبر عاملاً هامًا في قرار الولايات المتحدة الانضمام إلى المعركة، وكذلك الإنجازات العديدة ضمن عملية "كلبي".

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه في إطار عملية "زئير الأسد"، هاجم سلاح الجو مئات الأهداف العسكرية، من بينها منصات إطلاق تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في غرب إيران. بالتوازي مع هجمات سلاح الجو في إيران، يعمل الدفاع الجوي لاعتراض تهديدات أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا هجومًا على إيران

إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا هذا الصباح هجومًا على إيران، ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب "هجوم صواريخ وطائرات بدون طيار ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في الوقت القريب المباشر".

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، هذا الصباح عن عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية. وقال ترامب: "هدفنا هو حماية الشعب الأمريكي من خلال إزالة التهديدات الفورية من قبل النظام الإيراني - مجموعة شريرة من أشخاص سيئين جدًا".

idf spokeman

وقال ترامب"أقول للشرطة الإيرانية وقوات الأمن - ألقوا أسلحتكم فورًا أو ستواجهون موتًا محققًا. وللشعب الإيراني - ساعة الحرية تقترب. ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا منها، فالوضع في الخارج خطير، وعندما ننتهي ستسيطرون على حكومتكم. هذه ستكون فرصتكم الوحيدة لإسقاط النظام".

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضًا مقطع فيديو قال فيه إن الهجمات في إيران كانت تهدف إلى "إزالة التهديد الوجودي من جانب نظام الإرهاب". وقدم الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف: "على مدار 47 عامًا، يدعو نظام الملالي إلى 'الموت لإسرائيل' و'الموت لأمريكا'. لقد أراق دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين وذبح شعبه. يجب ألا يُسمح لهذا النظام الإرهابي القاتل بأن يتسلح بسلاح نووي يمكّنه من تهديد البشرية جمعاء".