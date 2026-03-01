غموض يكتنف مصير مجتبى خامنئي… هل طالت الضربة وريث المرشد المحتمل؟

أفادت قناة Manoto TV، وهي شبكة معارضة تبث من خارج إيران، بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، قُتل في الهجوم الذي استهدف مقر إقامة والده في طهران، بحسب ما نقلته عن مصدر إخباري داخل البلاد.

وحتى الآن، لم تصدر وسائل الإعلام الرسمية في إيران أي تأكيد مباشر بشأن مصير مجتبى خامنئي، في حين اكتفت بالإعلان عن وفاة زهرا حداد عادل، زوجته، ما أثار تساؤلات واسعة حول وضعه.

ويُعد مجتبى خامنئي من الشخصيات المثيرة للجدل داخل دوائر الحكم الإيرانية، إذ يُنظر إليه منذ سنوات باعتباره أحد الأسماء المطروحة بقوة لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى، نظرًا لنفوذه داخل المؤسسة الدينية وعلاقاته الوثيقة بأجهزة الأمن، خاصة الحرس الثوري.

ويشير مراقبون إلى أن أي تأكيد رسمي بشأن مقتله — إن ثبت — قد يحمل تداعيات سياسية وأمنية عميقة، في ظل مرحلة حساسة تمر بها إيران وتكهنات حول مستقبل هرم السلطة فيها.