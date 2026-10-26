قال السفير داني دانون لـ i24NEWS يوم الاثنين إن إسرائيل لا تدعم علنًا ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مع أنه أثنى على خبرة الدبلوماسية الإماراتية وقدرتها على قيادة المنظمة.

قال دانون: "لقد عرفت السفيرة نسيبة لسنوات عديدة. لقد عملت معها في الأمم المتحدة. هي دبلوماسية ماهرة، وتتمتع بخبرة كبيرة". وأضاف: "أعتقد أن لديها الأدوات اللازمة لقيادة المنظمة، مثل المرشحين الآخرين الذين يمتلكون أيضاً هذه الأدوات".

عندما سُئل دانون بشكل مباشر عما إذا كانت إسرائيل تدعم ترشحها، قال إن ممثلي إسرائيل يلتقون بالمرشحين ويحافظون على الحوار، لكنهم لا يؤيدون أي شخص علنًا.

قال: "نحن لا ندعم أي مرشح بشكل علني"، مشيراً إلى أن إسرائيل ليست عضواً في مجلس الأمن، الذي يوصي بمرشح للتعيين من قبل الجمعية العامة.

تأتي ترشيحات نسيبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك في اتفاقات إبراهيم، والتي قال دانون إن لإسرائيل معها "علاقة قوية جداً".

"نحن نقدر الشراكة"، قال، محذراً في الوقت نفسه من الافتراض أن الخلفية الوطنية للمرشح ستحدد سلوكه في المنصب.

قال دانون: "بمجرد انتخاب المرشح، يصبح مستقلاً، فهو لا يتلقى الأوامر من أي منطقة أو دولة."

أوضح دانون أن إسرائيل تتطلع بشدة إلى تغيير القيادة بعد فترة ولاية أنطونيو غوتيريش.

قال: "لقد حان الوقت لكي يغادر الأمين العام غوتيريش منصبه"، منتقدًا سجل الأمين العام المنتهية ولايته، خاصة خلال ولايته الثانية.

قال دانون إن أولوية إسرائيل هي اختيار "خليفة ملتزم بمحاربة معاداة السامية وإصلاح الأمم المتحدة".

عند سؤاله عما إذا كان بإمكان زعيم واحد معالجة ما تصفه إسرائيل بالتحيز المؤسسي، جادل دانون بأن أميناً عاماً حازماً يمكنه إحداث التغيير. وقال إن نظراءه الأمريكيين يشاركونه توقعاته بشأن الإصلاح.

"السؤال الرئيسي هو ... ما إذا كان المرشح قادرًا على إصلاح هذه المنظمة"، قال ذلك داعياً الأمم المتحدة إلى العودة إلى قيمها الأساسية.

ميز دانون بين انتقاد سياسة إسرائيل وما وصفه بالتدقيق غير المتناسب في شؤون البلاد.

قال: "ليس لدينا مشكلة مع الانتقاد، لكن لدينا إشكالية مع المعايير المزدوجة، ولدينا إشكالية مع الهوس"، مجادلًا بأن الموارد المخصصة لاستهداف إسرائيل تَشغل المنظمة عن مشاكل عالمية أخرى.

مع توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، أشار دانون أيضًا إلى أن توسيع اتفاقيات أبراهام يعد أولوية دبلوماسية رئيسية للحكومة المقبلة.

قال إنه ينبغي لإسرائيل أن تستغل العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعي إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات.

قال دانون: "يجب أن نغتنم الفرصة". "يجب أن نفكر فيما يمكننا فعله معه في العامين المقبلين."