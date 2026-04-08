إحراق أعلام إسرائيلية وأمريكية في طهران بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار

تمت مشاهدة مشاهد احتفال في طهران بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتميزت بشكل خاص بتدمير رموز غربية. ووفقًا لعدة صور تم نشرها، قام متظاهرون بحرق الأعلام الإسرائيلية والأمريكية في شوارع العاصمة الإيرانية، بينما كانوا يرفعون صور المرشد الأعلى خامنئي.

عرض العديد من المشاركين هذه الهدنة على أنها انتصار في مواجهة واشنطن. قال أحد السكان: «أمريكا نمر من ورق»، معتبراً أن التهديدات الأمريكية لم يتبعها أي أثر. وأكد آخرون ولاءهم للنظام، مشددين على أنهم سيتبعون قرارات المرشد الأعلى، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على وقف إطلاق النار أو استئناف القتال.

اعتمد التلفزيون الحكومي الإيراني أيضًا نبرة انتصارية، مشيرًا إلى «تراجع مهين» لدونالد ترامب ومؤكدًا أن شروط طهران قد أُخذت بعين الاعتبار في الاتفاق.

يجب أن تفسح هذه الهدنة التي تدوم أسبوعين المجال لبدء مرحلة من المفاوضات، ربما اعتبارًا من يوم الجمعة في باكستان. وقد نقلت إيران خطة من عشر نقاط، تشمل بشكل خاص متطلبات بشأن تخصيب اليورانيوم، ومضيق هرمز، وتعويضات مرتبطة بالضربات.

على الرغم من هذه الاحتفالات، تؤكد السلطات الإيرانية أن الحرب لم تنته بعد وأن نتيجتها ستعتمد على المفاوضات القادمة.