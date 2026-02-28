تم هذا الصباح (السبت) مهاجمة مكتب المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، في وسط طهران، وذلك حسب تقارير في البلاد. وفي السياق ذاته، قال مسؤول رفيع لوكالة الأنباء "رويترز" إن خامنئي ليس في طهران - وقد نُقل إلى مكان آمن.

ورد أيضاً في وسائل الإعلام المحلية في إيران أن هجمات جوية نُفذت في عدد من المناطق بطهران، من بينها منطقة قصر الرئاسة ومكاتب الحكومة.

إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا هذا الصباح هجومًا على إيران، ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب "هجوم محتمل لصواريخ وطائرات بدون طيار ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في الوقت القريب المباشر".

قيادة الجبهة الداخلية شددت التعليمات في جميع أنحاء البلاد بحيث يسمح فقط بالنشاط الضروري. التعليمات تشمل: حظر إقامة الأنشطة التعليمية، التجمعات، والوصول إلى أماكن العمل، باستثناء القطاع الحيوي.

بسبب الوضع، أعلنت الوزيرة ميري ريغيف أن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق أمام الرحلات المدنية. عدة شركات، من بينها "إير حيفا"، أعلنت أنها ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل.