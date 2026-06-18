التوتر بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وصل إلى ذروة جديدة حول المحادثات بشأن الاتفاق مع إيران، وذلك حسب تقرير نُشر اليوم (الخميس) في "وول ستريت جورنال". مصادر إسرائيلية أبدت دهشتها من قرار ترامب الدفع نحو وقف إطلاق النار ومن التقدم نحو اتفاق، بعد أن كانوا يقدّرون أنه يميل أكثر لمواصلة الضغط العسكري على طهران.

وفقاً للتقرير، حاول نتنياهو إقناع ترامب بعدم الثقة بالإيرانيين وأثار أمامه تساؤلات بشأن آليات الرقابة والتنفيذ لأي اتفاق مستقبلي. وفي إحدى المحادثات سأله حتى: "كيف تنوي التحقق من ذلك؟"

في الوقت نفسه، أعرب ترامب في محادثات مغلقة عن إحباطه من الموقف الإسرائيلي. ووفقًا لمصدر سمع تصريحاته، قال الرئيس إن "لا أحد يستطيع التعامل مع نتنياهو" وإن نتنياهو "يريد قصف الجميع". وفي مقابلة مع صحيفة أضاف ترامب أن نتنياهو هو "زعيم عظيم"، لكنه ادعى أن "أحيانًا ينجرف".

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كما أُفيد أنه بعد أن اتضح لإسرائيل أن ترامب يقترب من التوقيع على اتفاق مع إيران، طلب نتنياهو عقد اجتماع عاجل معه. وفي الإدارة الأمريكية أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كان لدى إسرائيل مصلحة في إطالة المواجهة مع إيران، بينما تتزايد في إسرائيل القناعة بأن بعض مستشاري ترامب يعملون خلف الكواليس ضد مواقف إسرائيل.