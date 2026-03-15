من وراء التصريحات: استعدادات إسرائيلية لتسوية سياسية مع لبنان

على الرغم من التصريحات القتالية التي صدرت عن القيادة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة والغارات الشديدة في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان، إلا أن إسرائيل تستعد أيضًا لاحتمال التوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن إسرائيل لا تستبعد مثل هذا التحرك فحسب، بل إنها تدرسه بجدية. وفي هذا السياق، قال مصدران إسرائيليان اليوم (الأحد) لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات في الأيام القريبة القادمة.

إحدى الدلالات على ذلك هي زيارة الوزير السابق رون ديرمر إلى السعودية في الأسبوع الماضي، والتي وفقًا لتقرير على شبكة CNN تناولت أيضًا هذا الموضوع. المطروح على الطاولة هو إمكانية التوصل إلى تسوية تشمل إنهاء القتال وتجريد حزب الله من سلاحه. في الوقت نفسه، يشير مسؤولون في إسرائيل إلى أن الامتناع عن استهداف البنى التحتية المدنية في لبنان خلال الضربات الأخيرة ليس أمرًا عرضيًا، بل مرتبط أيضًا بالرغبة في إبقاء باب مفتوح لتسوية مستقبلية.

على الرغم من أن إسرائيل أعلنت اليوم أنه لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام القريبة، إلا أن هناك بالفعل اتصالات غير مباشرة تجري، وخاصة بوساطة أمريكية وفرنسية. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ i24NEWS إن "الواقع على الأرض أكثر تعقيدًا من التصريحات الرسمية. لا يزال هناك الكثير من الأمور التي لم تُحسم بعد". وبحسب قوله، فقد عرضت فرنسا استضافة محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في باريس. وتبدي الحكومة اللبنانية اهتمامًا بهذه الخطوة، كما يبدي الأمريكيون اهتمامًا أيضًا، لكن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارًا رسميًا في هذا الشأن.

أضاف نفس الدبلوماسي أنه خلافًا لبعض التقارير في وسائل الإعلام، لا توجد في هذه المرحلة خطة فرنسية منظمة على الطاولة. وبحسب قوله: "حالياً نحاول دراسة سيناريوهات مختلفة قد تكون مثيرة للاهتمام وتدفع الأمور إلى الأمام".

مع ذلك، من المتوقع أن يواجهوا في إسرائيل صعوبة في إقناع الجمهور بأن حل سياسي كهذا هو واقعي، وذلك بشكل خاص في ظل فشل الحكومة اللبنانية خلال السنة الأخيرة في نزع سلاح حزب الله، سواء بسبب عدم الرغبة أو بسبب عدم القدرة.

واحدة من الأفكار التي طرحت خلال المحادثات هي إنشاء ائتلاف دولي ضد حزب الله، يضم إسرائيل، الولايات المتحدة، السعودية وفرنسا، بهدف مشترك العمل على نزع سلاح التنظيم.

مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل يقول إن كل حل طويل الأمد سيتطلب الجمع بين جهد عسكري وجهد دبلوماسي. "حزب الله هو منظمة كبيرة جدًا، ولن ننجح بالتخلص منه فقط بواسطة الحرب. لم ننجح بذلك لسنوات. يجب أن ننظر إلى الأمام ونبني لبنان أقوى، بدعم دولي يُضعف حزب الله، إلى جانب مساعدة عسكرية مركزة من جانبنا. هذه هي الطريقة."