أُصيب ثلاثة أشخاص، الأربعاء، جراء انفجار وقع في مصنع تابع لشركة إنتل للرقائق الإلكترونية في مدينة كريات غات جنوب إسرائيل، أعقبه اندلاع حريق في الموقع، فيما تفحص فرق الإطفاء والإنقاذ احتمال حدوث تسرب لمواد خطرة.

وبحسب المعطيات الأولية، يُشتبه في أن الحريق اندلع نتيجة انفجار أسطوانة غاز، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان أصفر من داخل المصنع.

واستُدعيت فرق الإطفاء من محطة عسقلان، بمساندة طواقم إضافية ووحدات متخصصة في التعامل مع المواد الخطرة من محطات مجاورة. وتعمل حاليًا ثمانية طواقم للإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.

وتشمل عمليات الطوارئ إخماد الحريق، وتمشيط المنطقة بحثًا عن أشخاص عالقين، إلى جانب مراقبة المواد الخطرة بصورة مستمرة والعمل على منع انتشارها.

كما وصلت قوات الشرطة إلى المكان، وبدأت بعزل المنطقة وتنظيم حركة المرور. وطلبت بلدية كريات غات من السكان عدم التوجه إلى محيط المصنع، في ظل استمرار عمليات الإطفاء والتعامل مع الحادث.